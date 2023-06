Afrique: 2e Sommet Parlementaire Mondial contre la Faim et la Malnutrition

Du 15 au 16 juin 2023, une délégation des Parlementaires gabonais a pris part au 2e Sommet Parlementaire Mondial contre la Faim et la Malnutrition, organisé par la FAO à Valparaiso au Chili.

La délégation gabonaise était conduite par l'Honorable Martin Mabala, représentant l'Honorable Faustin Boukoubi, Président en exercice du Réseau des Alliances Parlementaires de l'Afrique Centrale pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (RAPAC-SAN), accompagné de l'Honorable Serge Ndong Obame, Rapporteur Général de l'Alliance Parlementaire Gabonaise pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (APGSAN), du Vénérable Jean René Nzamba Mombo, Secrétaire Général de l'APGSAN et de monsieur Hugues Ngosso, Point Focal du Mouvement Scaling Up Nutrition (SUN) au Gabon.

Ce deuxième Sommet parlementaire mondial contre la faim et la malnutrition, à l'initiative notamment de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), a rassemblé pendant deux jours au parlement chilien 150 élus, en plus de dizaines d'autres présents à distance.

Ces derniers ont échangé sur les mécanismes permettant d'éradiquer la faim et la malnutrition dans le monde.

À l'issue de cette réunion, au cours de laquelle l'Honorable Martin Mabala a fait le bilan à date des activités du RAPAC-SAN, il n'a pas manqué de souligner que le conflit homme-faune constituait un frein à la production agricole locale, les Parlementaires ont signé un pacte mondial dont l'objectif est de pousser les États membres, en particulier leurs organes législatifs, à lutter contre la faim et la malnutrition.

Il prévoit par exemple de consolider les alliances parlementaires internationales et d'en créer de nouvelles, afin de favoriser les échanges d'expériences, de bonnes pratiques, et de mettre au point des solutions. "Il s'agit d'entrer dans une nouvelle phase d'interaction entre les parlements. Les parlements doivent prendre de plus en plus de responsabilités", a déclaré le Directeur-adjoint de la FAO, Mario Lubetkin.

Selon l'ONU, 828 millions de personnes ont souffert de la faim en 2021 dans le monde, soit 46 millions de plus qu'en 2020 et 150 millions de plus qu'en 2019. Une situation aggravée entre autres par les conflits, le changement climatique et la pandémie de COVID-19. "Chaque jour dans le monde, 8.500 enfants meurent à cause de la malnutrition", a déploré la députée chilienne Carolina Marzan, qui préside le Front parlementaire contre la faim au Chili. Les femmes sont plus exposées que les hommes, selon la FAO et le but des Parlementaires est de ne laisser personne derrière.

Après l'Europe (Espagne) en 2018, l'Amérique latine (Chili) en 2023, le troisième sommet sera organisé en Afrique en 2026, suite à un plaidoyer de la délégation gabonaise, soutenu par les autres pays africains, pour évaluer les effets des dispositions prises au Chili.