Afrique: Revue de presse de la presse Francophone du 20 Juin2023

Guinée : Kankan refait sa toilette- Doumbouya annoncé dans sa ville d’origine…

Le colonel Mamadi Doumbouya est annoncé à Kankan, ville d’où il est originaire. L’affaire est presque sur toutes les lèvres dans la cité Nabaya. La ville qui a vu naître le tombeur d’Alpha Condé le 05 septembre 2021 est en effervescence. L’arrivée annoncée du président de la transition à l’occasion de la fête de tabaski, excite certains à Kankan qui se préparent déjà à l’accueillir. Bien qu’il n’y ait pas eu encore une annonce officielle autour de cette visite, il faut dire qu’il y a des signes qui ne trompent pas. La capitale de la Haute Guinée refait sa toilette. Plusieurs endroits et lieux emblématiques de la ville sont en cours de rénovation. Les villas Syli, lieu résidentiel des présidents à Kankan est en pleine rénovation. (Source : africaguinee.com)

Cote d’Ivoire : District autonome d’Abidjan- La pluie a repris après une semaine d’accalmie

Le district autonome d’Abidjan est encore fortement arrosé. En effet, après une semaine d’accalmie, la pluie a repris de plus bel le lundi 19 juin 2023. Depuis 5 heures du matin, les populations d’Abidjan ont les pieds dans l’eau. D’Abobo à Port-Bouët, en passant par Adjamé, Marcory, Cocody, Yopougon et Koumassi, la pluie continue de faire valoir ses droits dans ces différentes communes. Cette situation a quelque peu perturbé la circulation et les activités commerciales dans ces différentes communes. Cette pluie va certainement aggraver les difficultés des populations d'Adjouffou, Anani et Gonzague de la commune de Port-Bouët qui vivent avec les eaux après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le district autonome d’Abidjan du vendredi 9 au dimanche 11 juin 2023. (Source : fratmat.info)

Mali : Tenue des élections référendaires à Kidal- Les précisions de l’Autorité indépendante de gestion des élections

Il a été constaté depuis un certain temps que des individus se réclamant de l'Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE) procèdent à l'établissement et à la diffusion de faux documents et de fausses informations relativement au déroulement du scrutin du 18 juin 2023 dans la région de Kidal. L'AIGE fustige et dénonce avec vigueur ces comportements manifestement malveillants relayés par des individus n'ayant aucune qualité pour s'exprimer en son nom. Par conséquent, tout acte établi ou diffusé par ces individus demeure sans objet et expose les auteurs à des poursuites judiciaires nécessairement à leurs dépens. En tout état de cause l'Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE) réaffirme et confirme que le scrutin du 18 juin 2023 a eu lieu dans la région de Kidal. Fait à Bamako, le lundi 19 juin 2023 (Source : abamako.com)

Sénégal : Sport- Al-Hilal prêt à arracher Kalidou Coulibaly

La franchise saoudienne, Al Hilal porte un grand intérêt pour le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly et un prêt à l’arracher à Chelsea pour une offre salariale de 25 à 30 millions d’Euro. Actuellement en manque de temps de jeu à Chelsea, Kalidou semble être poussé vers la sortie par le club londonien qu’il a rejoint l’an dernier en quittant Napoli.Alors que L’Arabie saoudite, est un pays qui correspond à la religion du défenseur de 31 ans et pourrait être sa prochaine destination ce mercato. (Source : adakar.com)

Gabon : Lutte contre la pollution plastique- Le Challenge du meilleur ramasseur de bouteilles

Au Gabon, dernier jour ce lundi de la 2ème édition du Challenge du meilleur ramasseur de bouteilles plastiques. Lancée il y a 10 jours, cette opération qui vise lutter contre la pollution plastique suscite beaucoup d’engouement. Les bouteilles ramassées sont récupérées en échange d’une certaine somme. Une bouteille est achetée à 10 FCFA et dans chaque arrondissement de Libreville et ses environs chaque meilleur collecteur recevra un prix de 500 000 FCFA, 200 000 FCFA pour le second et 50 000 FCFA pour le dernier. Guy Martial Koumba habite à Lambaréné dans le centre du Gabon. En vacances à Libreville, il s’est lancé dans la chasse et a collecté samedi 230 bouteilles plastiques. », rit-il. (Source : Rfi)

Tunisie : Migration- Les européens fébriles devant la surprenante inflexibilité du pays

Les ministres français et allemande de l’Intérieur, Gerald Darmanin et Nancy Faeser se sont rendus dimanche en Tunisie pour convaincre les autorités du pays de juguler les flux migratoires vers l’Europe après un refus total de la part du président tunisien de faire de son pays un agent de contrôle frontalier pour d’autres pays. Les Européens ont multiplié les déplacements en Tunisie pour tenter de convaincre les autorités du pays de « fermer les robinets » de la migration vers les côtes européennes, en particulier vers l’Italie. Et pour cause, les arrivées de migrants en Italie ont presque doublé entre 2022 et 2023, dont une majorité d’Ivoiriens, ce qui inquiète le gouvernement italien d’extrême droite. (Source : Hespress)

Algérie : Situation sécuritaire - Alger expulse 500 Touaregs au Niger dont ses propres citoyens

L’Algérie s’est lancée dans une opération de nettoyage ethnique sans précédent. en conduisant plus de 500 personnes, d’une communauté touarègue de In Guezzam de nuit au milieu du désert, dans un lieudit “Point-Zéro” qui marque la frontière entre avec le Niger. Entre janvier et fin mars 2023, les autorités algériennes ont abandonné plus de 10.000 personnes dans le désert à cet endroit dans une série de déportations collectives rigoureuses. Le régime militaire des séniles d’Alger n’a donc de cesse de procéder à l’expulsion de centaines de Touaregs sous prétexte que ce seraient des migrants en situation irrégulière. (Source : Hespress)

Rca : Référendum constitutionnel- Les inquiétudes de Yao Agbetse, expert des Nations unies

En Centrafrique, le référendum sur la nouvelle Constitution annoncée par le chef de l'État Faustin-Archange Touadéra présente « de potentiels risques » pour les droits de l'homme, selon certains experts.Selon Yao Agbetse, expert des Nations unies pour les droits de l'homme en Centrafrique, la réforme de la Constitution pose question. Il l'a dit dans un communiqué publié vendredi 16 juin. Selon l'expert de l'Onu, « ses consultations avec les différentes parties prenantes ont révélé que le référendum constitutionnel soulève des préoccupations politiques, sécuritaires, logistiques, techniques et financières ». Parmi les inquiétudes exprimées par cet observateur : on ne connaît pas encore les principales propositions de réforme du texte, alors que le scrutin doit avoir lieu dans quelques semaines, le 30 juillet prochain. (Source : Rfi)

Une sélection de Bamba Moussa