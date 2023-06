Afrique: Eliminatoires CAN 2023 - Les Diables Rouges n'ont plus leur destin en main

Le Mali étant officiellement qualifié et le Soudan du Sud mathématiquement éliminé, la Gambie deuxième et le Congo troisième vont livrer une rencontre de haute facture en septembre, au terme de laquelle le dernier qualifié du groupe G sera sélectionné.

Depuis la nuit du 18 juin, les Diables rouges n'ont plus leur destin en main. Battus par les Maliens à domicile en match comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), les Congolais ont perdu leur deuxième place au profit des Gambiens qui se sont est imposés devant les Soudanais du Sud, 3-2.

Les Scorpions qui recevront les Diables rouges sont à un point d'une qualification à la phase finale de la CAN, eux qui ont été quart-finalistes de la dernière édition au Cameroun.

Rien n'est cependant joué. Car, les Diables rouges ont une dernière carte, celle de la confrontation directe pour priver les Scorpions d'une qualification qui leur tend déjà les bras. Le Congo doit gagner en septembre dans le cadre de la 6e journée pour revenir à la hauteur de son adversaire et se qualifier par la règle de la confrontation directe, d'autant plus qu'il avait battu la Gambie à l'aller à Brazzaville, 1-0.

Paul Put, le sélectionneur des Diables rouges, y croit. « Je suis confiant. En septembre, on va fêter la qualification à Brazzaville. Je suis convaincu qu' on peut battre la Gambie », a-t-il affirmé.

Le gouvernement devrait réunir toutes les conditions pour pousser les Diables rouges à la victoire. Il faut surtout convaincre les joueurs cadres ayant boycotté à cause de la note ministérielle supprimant la prime de présence.

L'Etat ne devrait pas lésiner avec les moyens s'il tient à cette qualification. Sous d'autres cieux, les moyens mobilisés ont permis à d'autres sélections de créer des exploits en territoire hostile.

« Si l'on gagne on est qualifié. Je suis optimiste. J'ai travaillé quatre ans en Gambie et je connais la cuisine gambienne. L'avantage que nous aurons, c'est de jouer sur un terrain neutre parce qu'à Banjul c'est le feu. J'espère qu'on va récupérer tous les joueurs. Pour ce match contre le Mali, c'était compliqué de changer l'effectif en plein milieu de la préparation » , a indiqué Paul Put, déplorant l'absence d'une grande partie de son effectif contre le Mali.

Près de dix joueurs clés de l'effectif ont clairement manqué contre le Mali, notamment cinq défenseurs (Bidounga, Passi, Poaty, Dembi et Mazikou). Gauis Makouta, Bevic Moussiti- Oko et Gabriel Charpentier qui devraient donner plus d'équilibre à la sélection n'avaient pas effectué le déplacement de Brazzaville. Après avoir résisté en première mi-temps, les Diables rouges ont concédé l'ouverture du score d'Ibrahima Koné à la 62e minute sur une erreur d'appréciation de l'un de leurs défenseurs. Nene Dorgeles a enfoncé le clou à la 73e minute. Là aussi, la défense n'est pas exempte de toute critique.

« On a essayé mais ce n'était pas assez pour jouer contre le Mali. J'ai sorti la première liste puis la deuxième avant la troisième. Toujours avec des changements des joueurs. A la fin, il y a deux joueurs qui administrativement ne pouvaient pas jouer. Mettez-vous à ma place » , a déploré le sélectionneur.

Le Congo s'était retrouvé dans la même position lors des éliminatoires de la CAN 2015 et l'avait emporté à Khartoum face au Soudan, 1-0. C'était par contre mal passé à Bissau quand les Congolais, qui cherchaient le nul, s'étaient inclinés 0-3 et éliminés de la CAN 2021 au Cameroun. La seule différence c'est que le Congo affrontera la Gambie en position de chasseur. « On a rien à perdre parce que si tu joues pour le nul il y a trop de stress » , a assuré Paul Put.