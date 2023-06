Afrique Centrale: Eliminatoires CAN 2023 - La RDC désillusionne le Gabon à Franceville

C'est une victoire précieuse que les Léopards ont glané à Franceville face aux Panthères du Gabon, propulsant la République démocratique du Congo (RDC) en tête du groupe après avoir mal débuté les éliminatoires avec deux défaites en première et deuxième journées.

Les Léopards ont réalisé un coup de maître, le 18 juin, au stade de la Rénovation de Franceville face aux Panthères du Gabon, en cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), Côte d'Ivoire 2023, reportée à l'année prochaine. Deux buts à zéro, c'est le score de cette rencontre aux allures de finale entre les deux pays d'Afrique centrale.

Le sélectionneur Sébastien Desabre a aligné une équipe « compétitive », selon ses propres termes, avec Lionel Mpasi de Rodez (L2 France) dans les perches. La défense à quatre s'est composée de Dieumerci Mukoko Amale (Difaa El Jadida/Maroc) à droite, Chancel Mbemba (Olympique de Marseille/France) et Dylan Batubinsika (Maccabi Haïfa/Israël) dans l'axe, et Arthur Masuaku (Besiktas/Turquie) à gauche.

Au milieu de terrain, on a retrouvé Aaron Tshibola (AEL Limassol/Chypre), Samuel Moutoussamy (Nantes/France) et Gaël Kakuta (Amiens/L2 France) et en attaque, Yoane Wissa (Brendfort/Premier League Angleterre) à la pointe de l'attaque, Meschak Elia (Young Boys/Suisse), à gauche et Théo Bongonda (Cadiz/Espagne) à gauche. Les Léopards ont été disposés en 4-3-3.

Il y a donc eu plusieurs changements par rapport au match amical remporté quelques jours auparavant face aux Cranes d'Ouganda (un but à zéro) au stade de Japoma à Douala au Cameroun, avec la titularisation de Mpasi, Mbemba, Mukoko, Meschak Elia non alignés contre l'Ouganda.

Le sélectionneur Patrice Neveu du Gabon a, pour sa part, fait confiance au gardien de but Amonome, aux défenseurs Palun, Appindangoyé, Ndong, Ekomié, aux milieux de terrain Allevinah, Lemina et Poko, et enfin aux attaquants Boupendza, Aubameyang et Bouanga.

La montée en puissance des Léopards

Après avoir contenu les assauts gabonais dans les premières minutes de jeu avec un Lionel Mpasi impérial dans ses buts, les Léopards sont montés en puissance jusqu'à ouvrir le score à la 34e minute par Aaron Tshibola, reprenant de la tête un corner d'Arthur Masuaku.

Un but à zéro, c'était le score à la mi-temps. En seconde période, la bande à Aubameyang et Lemina a multiplié des offensives, mais sans inquiéter véritablement Mpasi. La paire défensive Mbemba et Batubinsika a tenu bon.

Cherchant à apporter la densité au milieu de terrain, Sébastien Desabre a procédé à un remplacement notable à la 65e minute avec l'entrée en jeu d'Omenuke Mfulu de Las Palmas, en Espagne, à la place de Theo Bongonda.

L'ancien joueur de Reims a été d'un apport nécessaire dans la récupération de balle. A la 74e minute, deux autres joueurs ont fait leur montée sur l'aire de jeu, notamment Chadrac Akolo (Saint Gall/Suisse), à la place de Gaël Kakuta, et Fiston Kalala Mayele, à celle de Yoane Wissa.

Les Léopards ont dès lors évolué avec un attaquant frais et rapide pour exploiter des balles en profondeur. Akolo et Elia se sont donc transformés en milieux excentrés, soutenant défensivement leurs latéraux pour boucher les deux couloirs, alors que Tshibola et Mfulu ont gêné les Gabonais dans le développement de leur jeu dans l'axe.

Moutoussamy a joué en électron libre et en box to box. Le coaching de Desabre s'est avéré payant. A la 83e minute, Fiston Kalala Mayele, esseulé sur le côté, a pénétré dans la surface de réparation, fixant son vis-à-vis avant de décocher une frappe somptueuse pour le second but des Léopards.

Avec ce succès très attendu à Franceville où les Panthères n'avaient plus perdu depuis vingt ans, les Léopards se retrouvent provisoirement en pole position du groupe I avec 7 points que les Panthères, mais avec un meilleur goal average. L'autre match de la 5e journée du groupe opposera le Soudan à la Mauritanie ce 20 juin, au stade Adrar d'Agadir, au Maroc, en raison de l'insécurité à Khartoum, au Soudan.