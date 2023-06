Ile Maurice: Concert de reconnaissance - Les titres de Jean-Claude Gaspard retrouvent la scène

En 2014, Jean-Claude Gaspard, icône du séga, faisait des adieux émouvants à la scène. Aujourd'hui, à l'âge de 77 ans, le chanteur, malade, n'est plus sous les feux des projecteurs, mais sa musique est vivante dans le coeur de ses fans.

Afin de lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour la musique mauricienne, le producteur Gérard Louis et GL Events organisent un concert le samedi 5 août à partir de 20 heures au J&J Auditorium, à Phoenix.

«Tous les invités, à savoir les enfants de l'artiste, dont Denis Claude Gaspard et Mary-Jane Gaspard, ainsi que Steve Augustin, Renel Trapu et Nancy Desrougère, reprendront les chansons de Jean-Claude Gaspard. C'est Steeve Augustin m'a parlé d'organiser un concert de reconnaissance pour Jean-Claude Gaspard après le décès de Serge Lebrasse. Cette idée m'a plu car j'ai organisé plusieurs concerts nostalgie dans le passé. J'ai côtoyé Jean-Claude Gaspard à l'étranger. Mon groupe l'a accompagné dans ses concerts», explique Gérard Louis. Pour Denis-Claude Gaspard et Mary-Jane Gaspard, organiser ce concert est «une bonne surprise et beaucoup de bonheur». Quand Gérard Louis leur en a parlé, ils ont trouvé «ce sentiment de reconnaissance génial», souligne Mary-Jane Gaspard.

Faire un concert en l'honneur de leur papa a toujours été le souhait de Denis-Claude et Mary-Jane Gaspard, mais concrétiser un tel événement demande de l'expérience en tant qu'organisateur. Expertise que Gérard Louis détient. «Papa (NdlR : Jean-Claude Gaspard) est souffrant et ne peut plus monter sur scène, mais je lui ai parlé de ce concert et j'ai sa bénédiction. Il a demandé que tous les artistes sur scène entonnent une chanson ensemble. Je ne dévoilerai pas le titre, ce sera une surprise pour les fans», explique Denis-Claude Gaspard.

En parlant de reconnaissance, il souligne que c'est bien souvent après la mort d'un artiste qu'on lui rend hommage. «Quand il est âgé, on le met dans un coin». Pire, «un autre artiste que le public connaît bien a repris une chanson de papa, sans en demander l'autorisation. Papa est âgé et ne peut pas se défendre. Nous avons parlé à l'artiste, mais il ne s'est pas rétracté. Cela coûte cher de poursuivre en justice. C'est un gros manque de respect», raconte Denis-Claude Gaspard.

Mary-Jane souligne pour sa part que Jean-Claude Gaspard est toujours dans le coeur de son public. «Peu importe où on se produit, on est inévitablement présentés comme les enfants de Jean-Claude Gaspard. Toutefois, au niveau de l'État, je trouve qu'il aurait dû avoir plus de reconnaissance. Il aurait dû avoir une retraite plus confortable et c'est valable pour tous les artistes qui ont mis en avant la musique locale. Ils ont été les ambassadeurs de notre pays. Un ambassadeur politique qui a 70 ans passés a droit à plus de confort. Il n'a pas à frapper aux portes pour avoir des facilités de soins. L'année dernière, papa a eu des ennuis de santé, il a fallu hausser le ton pour qu'il ait les soins nécessaires», souligne Mary-Jane Gaspard.