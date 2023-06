Ile Maurice: Metro Express Ltd rejette définitivement la campagne du Collectif Arc-en-Ciel

Après plusieurs semaines de tergiversations, Metro Express Ltd (MEL) a finalement informé le Collectif Arc-enCiel (CAEC) que la compagnie ne diffusera pas sa campagne de sensibilisation, car elle n'est pas d'accord avec les statistiques utilisées dans les visuels.

Le pourcentage semble politiquement incorrect... Le visuel du CAEC présente une statistique selon laquelle 15 % de la population mauricienne fait partie de la communauté LGBTQIA+. Ce chiffre provient d'une étude réalisée par Kantar Analysis. Cependant, MEL n'est pas d'accord. «The sample used in the survey to derive the numbers for the % of the LGBT population is also very small and will also probably be subject to controversy and again this is not the role of MEL to verify or endorse the validity of these numbers», a déclaré le service de communication de MEL à son partenaire publicitaire, Alliance Media, qui a transmis le message au CAEC. La compagnie remetelle en question l'étude réalisée par Kantar ? La question a été posée, et la réponse est attendue. De plus, est-il de mise de demander à tous les annonceurs qui utilisent des slogans tels que «Produits N°1...» de fournir des sources ? Cette réponse est également attendue.

Ce n'est pas la seule raison avancée. «It is not the role of Metro Express to take a side on the debate for or against the marriage status for LGBTs community or similar questions.» Pourtant, il n'a jamais été question de prendre position, d'autant plus que cette campagne n'est pas un don. Elle fait suite à une campagne lancée l'année dernière par le CAEC, où le métro avait été habillé aux couleurs de l'arc-en-ciel pendant un mois. Le coût était de Rs 550 000. Au moment du paiement, la question de prendre position sur le sujet n'a jamais été évoquée. Cependant, après dix jours, la campagne avait été interrompue unilatéralement par MEL.

Quel acte de vandalisme ?

Le CAEC avait été informé que la raison en était le vandalisme du métro et qu'en compensation du paiement déjà effectué, l'ONG bénéficierait d'un espace publicitaire cette année. Quelle était la nature exacte de l'acte de vandalisme ? La police en a-t-elle été informée ? La réponse est en attente. De même, il est également en attente de savoir si le CAEC sera remboursé.

Pour rappel, avant de refuser, MEL avait demandé au CAEC, le 6 juin, d'inclure la source des chiffres sur le visuel, bien que Kantar Analysis y soit déjà mentionné. Il convient de noter que deux jours plus tard, MEL avait affirmé que la demande n'avait pas encore été examinée. Quoi qu'il en soit, le CAEC avait obtempéré en ajoutant «*Source: "Understand the perceived roles of gender and gender-based violence in Mauritius".

Report by Kantar, 28 March 2022» sur le visuel. Cependant, le nouveau visuel a également été rejeté car il n'y avait pas d'astérisque devant le pourcentage de 15 % renvoyant à la source... L'ONG a modifié une fois de plus le visuel pour se conformer à la demande de MEL, avec des astérisques partout, mais il a encore été rejeté.

Cependant, MEL a pris soin de préciser : «We have nothing against the LGBT. We have helped for the train wrapping», en omettant le prix, et ils ont également déclaré qu'un autre visuel «which brings a message of general tolerance» était validé.