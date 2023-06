Algérie: Les jeunes appelés à s'attacher à l'histoire et à la mémoire des martyrs à l'instar du chahid Ahmed Zabana

MASCARA — Le ministre des Moudjahidine et Ayants droit, Laïd Rebiga a appelé lundi à Mascara les jeunes à s'attacher à l'histoire et à la mémoire des martyrs à l'instar du chahid guillotiné Ahmed Zabana.

Dans son allocution, lors des cérémonies de commémoration du 67e anniversaire de l'assassinat par la guillotine du héros Ahmed Zabana par la France coloniale, le ministre a déclaré qu'il s'adressait "à la conscience, au sentiment et au patriotisme des jeunes pour les inviter à adhérer à l'histoire et à la mémoire de leurs ancêtres, tels que le martyr Zabana, et puiser dans le contenu de son message immortel qu'il a adressé aux membres de sa famille avant son exécution par le colonisateur français".

Le ministère des Moudjahidine et Ayants droit, a-t-il souligné, oeuvre au "respect de la mémoire historique des chouhada et sa préservation, en suivant les instructions du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune qui n'a de cesse d'exhorter à accorder toute l'importance requise à la mémoire nationale, par le ravivement des souvenirs de ses symboles héros en signe de reconnaissance de leurs valeurs, en respectant leurs qualités et en prenant l'exemple sur leurs nobles parcours".

Aujourd'hui, a déclaré M. Rebiga, "la mémoire nous amène à remémorer ces exploits chargés de sens, de détermination et de défi de gagner la bataille de la liberté et recouvrer la souveraineté pour que le peuple algérien évoque les grands sacrifices et le grand héroïsme des Hommes qui ont donné des exemples impressionnants de courage et d'abnégation, se sacrifiant eux-mêmes et en sacrifiant tout ce qu'ils avaient de précieux et de chers pour le bien du pays".

Le ministre a ajouté que "notre rencontre est une occasion pour être fiers des épopées héroïques d'un militant et combattant parmi l'élite de nos glorieux martyrs, afin de puiser dans les symboles et les nobles valeurs du Chahid guillotiné Ahmed Zabana et de ses compagnons, qui ont été condamnés à mort".

Il a souligné que "le colonisateur français a commis, le 19 juin 1956, son crime odieux, en exécutant le Chahid et héro Ahmed Zabana, en appliquant la peine de mort pour le seul crime qu'il a commis, celui de se soulever pour défendre son droit et le droit légitime du peuple algérien à une vie digne".

M. Rebiga a souligné: "aujourd'hui, nous commémorons une grande Révolution avec ses hommes et ses artisans et nous nous souvenons avec gratitude et loyauté des étapes de la lutte de l'un de ses symboles, le Chahid Ahmed Zabana, et nous saluons sa mémoire et son parcours de djihad inestimable".

D'autre part, le ministre a rendu visite au Moudjahid Stambouli Saïd, compagnon du Chahid Ahmed Zabana, à son domicile à Zahana, pour s'enquérir de sa santé et a visité le site historique "Ghar Boudjelida", sis dans la commune d'El Gaâda, qui était l'abri du Chahid, durant la glorieuse guerre de libération, et le lieu où il fut arrêté par le colonisateur français en compagnie de ses compagnons d'arme.

M. Rebiga a également présidé une cérémonie en l'honneur des grands invalides de la guerre de libération nationale, au cours de laquelle des appareils ont été remis à un certain nombre d'invalides de la guerre, et s'est enquis des services fournis par le centre de repos des Moudjahidine de la ville thermale de Bouhanifia.

Le ministre a également supervisé la cérémonie de signature de conventions de coopération et de partenariat entre la Direction des moudjahidine et ayants droit, les Directions du tourisme et de l'artisanat, de la Formation et de l'enseignement professionnels, de l'Action sociale et de la solidarité, l'Université de Mascara, le Commissariat de wilaya des Scouts musulmans algériens (SMA) et la Radio régionale de Mascara.