Mali: Civils, policiers et militaires de la MINUSMA se mobilisent à Mopti contre la pollution plastique

En marge de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, le Bureau régional de la MINUSMA à Mopti a réuni civils, policiers et militaires le 12 juin dernier, pour une journée d'action contre la pollution plastique.

Ensemble, ils ont nettoyé leur environnement immédiat et ont été sensibilisés sur les dangers de cette forme de pollution. Cet événement a souligné l'importance de prendre des mesures pour réduire l'utilisation du plastique et promouvoir des alternatives durables. Célébrée tous les 5 juin, l'édition 2023 avait pour thème « Combattre la pollution plastique ».

C'est Fatou THIAM, la Cheffe de Bureau qui a donné le coup d'envoi de cette initiative de ramassage. Un geste qui doit rappeler aux participants la dangerosité des déchets plastiques pour l'environnement et pour l'humanité. « Les études ont démontré que les microplastiques se retrouvent dans la nourriture que nous mangeons, dans l'eau que nous buvons et dans l'air que nous respirons. Il est donc essentiel, que nos lieux de vie soient débarrassés de plastique. Bâtissons un avenir plus propre, plus sain et plus durable. Soyons des ambassadeurs de la protection de notre environnement », a déclaré Fatou THIAM.

Abdrahamane Amadou COULIBALY, le responsable de l'unité environnement de la MINUSMA à Mopti qui guidait cette opération de salubrité a indiqué que « les déchets plastiques sont difficilement biodégradables et constituent un véritable danger pour l'agriculture, l'élevage, et même la vie aquatique qui est véritablement affectée. À Mopti, nous vivons à proximité du fleuve et des cours d'eaux. La collecte et le recyclage des déchets plastiques contribuent fortement à pallier cette problématique de la pollution plastique qui devient aujourd'hui un sérieux problème pour l'écosystème ».

Depuis son déploiement au Mali, la MINUSMA a mis en place un système de tri, de ramassage et d'évacuation des déchets dans ces différents camps. Ces dispositions sont inscrites dans les résolutions successives qui l'ont mandaté depuis 2013.