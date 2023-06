Mali: À Gao, la médaille des Nations Unies décernée à 158 autres policiers de la MINUSMA

Comme à Tombouctou et à Ménaka, la médaille des Nations unies a été remise le 15 juin dernier aux 140 agents de l'Unité de police constituée du Sénégal et à 18 Officiers de police individuels déployés à Gao.

Arrivée à Gao le 29 aout 2022, la neuvième relève de cette Unité de police constituée du Sénégal a effectué en près d'un an plus de 1 300 missions. Celles-ci comprennent notamment des patrouilles de longue et courte portée, des missions d'escorte ou encore des missions de sécurisation de l'aéroport de Gao. C'est fier du travail abattu par ces femmes et ces hommes que leur commandant, le Commissaire divisionnaire Moustapha NDAO s'est adressé à eux.

« Gardez toujours à l'esprit que la médaille qui vous est décernée n'est pas une fin mais un début : celui d'un engagement soutenu et profond au service exclusif de l'humanité et conformément aux directives du mandat », a-t-il affirmé. « Dans les jours à venir, vous serez appelés à utiliser vos connaissances et votre professionnalisme sous la bannière de la MINUSMA pour appuyer les autorités maliennes dans la couverture sécuritaire des élections » a-t-il également souligné.

La cheffe de Police des Nations unies (UNPOL), la Générale de division Bettina Patricia BOUGHANI a effectué le déplacement à Gao pour témoigner de la gratitude de la haute direction de la MINUSMA. Elle a loué les efforts et les sacrifices consentis par l'ensemble des policiers déployés au Mali sous la bannière des Nations unies. La Générale BOUGHANI a aussi rappelé le travail de l'UNPOL au Mali, à travers les appuis multiformes et a réaffirmé le soutien de la MINUSMA aux autorités maliennes.

Les 18 Officiers de police individuels décorés de la médaille de Nations unies en même temps que les Casques bleus sénégalais viennent du Burkina Faso, d'Egypte, de France, de Gambie, de Jordanie, du Niger, du Sénégal, du Togo, de Tunisie ainsi que de Turquie.