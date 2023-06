Sénégal: Lucas Paqueta, milieu Brésil - «Le Sénégal est une équipe de qualité»

«On va se concentrer sur nous-mêmes, sur notre travail et respecter les consignes pour voir ce que ça va donner.La sélection est faite de concurrence. Tout le monde sait cela. Nous, les footballeurs, nous ne nous prenons pas la tête. On sait que les matchs de fin de saison ne sont jamais faciles. Mais, il faut se rappeler des difficultés du travail pour savoir que c'est un honneur pour nous de défendre les couleurs de notre pays. La sélection brésilienne est au-dessus du cran des clubs. C'est vrai que le rêve de tout le monde s'est de jouer la Ligue des Champions mais le fait d'être convoqué en équipe nationale prouve que nous sommes des privilégiés».

Le Sénégal une équipe de haut niveau

«On va essayer de travailler et de se remettre tout le temps en question. Cela ne veut pas dire qu'on n'est pas focus sur ce qu'on fait. Au contraire, on aime bien et on sait que les éliminatoires vont bientôt arriver. Le Sénégal est une équipe forte avec des joueurs qui évoluent dans de grandes équipes. On doit rester concentrés pour bien jouer et faire bien les choses. C'est une grande équipe avec de bons joueurs comme (Sadio) Mané. On doit essayer de bien se concentrer et de donner du répondant.

Jouer des matchs avec des sélections africaines est une bonne chose. Ce sont toujours des matchs difficiles parce qu'ils sont forts physiquement et on est très contents de les jouer. Beaucoup pensent que le football africain ne se joue pas bien. C'est n'est pas vrai. Nous, on est très contents parce que récemment on a joué beaucoup de matchs avec eux et on a bien compris le style».