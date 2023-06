Sénégal: Allègement des travaux en milieu frontalier - Le Puma offre 34 moulins aux groupements féminins de Kédougou

Dans sa mission d'amélioration des conditions de vie des populations, le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma) a octroyé hier, vendredi, 34 moulins à mil à 19 communes de la région de Kédougou.

Après Kolda et Tamba, c'est au tour des groupements de femmes de Kédougou de recevoir 34 des 200 moulins à mil prévus pour l'année budgétaire 2023. Il s'agit entre autres communes Kédougou, Dindéfélo, Bandafassi, Nénéfécha, Tomboronkoto, Dimboli, Fongolimbi, Dakatéli, Kévoye, Salémata, Dar Salam, Ethiolo, Oubadji, Saraya Médina Baffé, Bembou, Khossanto, Missirah Sirimana, Sabadola. Prenant la parole, le représentant de l'association de maires de Kédougou, par ailleurs maire de Saraya, Samba Biagui, tout en saluant cette importante dotation a appelé à plus d'équité territoriale et de discrimination positive : « nous avons toujours l'oeil sur cette route Dakar-Kédougou. Kédougou, Salémata et Saraya sont de nouveaux départements qui manquent d'infrastructures et denrées de base telles que les pistes rurales, l'électrification et l'eau potable ».

D'une puissance de 11 à 12 V, ces machines ont la capacité de transformer chaque heure 350 kilogrammes de mil en farine, de quoi ravir la population locale dont l'alimentation est à base de produits céréaliers. Par sa part, le représentant du Puma Yaya Dieng a lancé une invite aux autorités locales «à installer des comités de gestion des équipements, à construire des abris pour la sécurisation des équipements et la formation des meuniers». M. Dieng de poursuivre en promettant que « le Puma reviendra à Kédougou pour renforcer davantage la dotation en moulins, la mise en place d'infrastructures et la formation des acteurs ».