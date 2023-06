Sénégal: Sauvetage de l'année scolaire - La cadence s'accélère

La paralysie du système éducatif, liée aux grèves des syndicats d'enseignants et au contexte socio-politique tendu du pays, avait fini par inquiéter les apprenants.

Cependant, le ministère de l'Education nationale (MEN) est décidé à sauver l'année scolaire. Dans cette optique, il a rencontré des syndicats d'enseignants et le Comité de suivi des accords est convoqué jeudi prochain. Mieux, des assurances ont été données pour une bonne organisation des examens et concours de fin d'année.

Dans son dynamisme de sauver l'année scolaire, le ministre de l'Education nationale, Cheikh Oumar Anne, a rencontré, le mardi 13 juin dernier, une délégation du Cadre unitaire des syndicats de l'enseignement moyen secondaire (Cusems) et du Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal (Saemss).

Il s'est ainsi engagé à respecter les accords dernièrement signés. Il s'agit, entre autres, du «reversement de 1075 MEPS dans le corps des PCEMG », « du paiement des indemnités à tous les formateurs actuellement en service dans les CRFPR », du « recrutement d'inspecteurs », de « l'ouverture de la spécialité Lettres/Arabe », informe un communiqué daté du 18 juin dernier. Ce qui a abouti à la suspension du mot d'ordre de grève par les syndicats, «après avoir reconnu les efforts consentis pour apporter des réponses concrètes à leurs préoccupations».

Mieux, Cheikh Oumar Anne a rassuré la communauté éducative que «toutes les dispositions sont prises pour une bonne organisation des différents examens».

Pour rappel, les syndicats d'enseignants étaient en grève pour exiger le respect des accords signés et dénoncer les arrestations d'enseignants. Ils n'ont pas non plus cessé de réclamer la convocation du Comité de suivi des accords ; une doléance qui semble bénéficier d'une oreille attentive puisque la rencontre avec ce comité est prévue finalement ce jeudi 22 juin.

Chargé de «veiller à la mise en oeuvre de l'accord signé le 26 février 2022 entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants», à la suite de près de trois mois de grève et «d'oeuvrer à la pacification et la stabilisation du secteur de l'éducation et de la formation», il est constitué de représentants du gouvernement, des syndicats d'enseignants, de la société civile, de la présidence de la République et du Haut-conseil du dialogue social.

En outre, malgré les perturbations de l'année scolaire, les dates de l'organisation des examens et concours sont maintenues. Le Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) et le Concours d'entrée en sixième sont prévus le 21 et 22 juin 2022. Le Baccalauréat va démarrer à partir du mardi 4 juillet prochain, tandis que le Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) est prévu à partir du mercredi 12 juillet 2023.

«Dans le soucis de mettre à la disposition des acteurs toutes les ressources nécessaires à la bonne organisation des examens et concours, l'Office du Baccalauréat et la Direction des examens et concours mettront à la disposition lesdites ressources selon la disposition de la procédure habituelle», rapporte une note du MEN, en date du 8 juin dernier.