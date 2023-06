Soudan: Les services essentiels au bord de la rupture après deux mois d'hostilités

communiqué de presse

Alors que le Soudan est en proie depuis deux mois à un nouveau conflit, les combats menés dans des zones urbaines densément peuplées ont un impact catastrophique sur les infrastructures civiles, en particulier dans certains quartiers de la capitale Khartoum, dans sa périphérie ainsi qu'au Darfour. Plusieurs centrales électriques et stations hydrauliques ont été gravement endommagées, sans que le personnel technique puisse y accéder en toute sécurité pour effectuer les réparations requises.

À Khartoum, des centaines de milliers de civils sont privés depuis des semaines d'eau potable et d'électricité et doivent parcourir de longues distances à pied, souvent au péril de leur vie, pour pouvoir bénéficier de ces services essentiels. Une situation encore aggravée par la pénurie de carburant pour les générateurs et par l'explosion des prix de ce combustible.

« Les civils soudanais, qu'ils aient fui leur foyer ou qu'ils soient restés sur place, souffrent énormément de ne pas avoir accès aux services de base tels que l'approvisionnement en eau, l'électricité et les soins de santé », déclare Jean-Christophe Sandoz, chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) au Soudan. « Or le droit international humanitaire protège les infrastructures civiles permettant la fourniture des services essentiels, tout comme le personnel chargé de les faire fonctionner, de les entretenir et de les réparer. »

Le début de la saison des pluies fait par ailleurs craindre la propagation de maladies d'origine hydrique. Cela fait des semaines que les ordures ne sont plus ramassées dans de nombreux quartiers urbains, et des corps jonchent encore le sol dans certaines zones difficiles d'accès. Parallèlement, de nombreux habitants n'ont pas d'autre choix que d'utiliser l'eau insalubre du Nil ou d'autres sources pour boire et cuisiner.

Malgré les efforts considérables déployés par le personnel médical et infirmier soudanais, de nombreuses structures de santé ont dû fermer leurs portes. Nous estimons ainsi que seuls 20% des établissements de soins de Khartoum sont encore opérationnels. La situation sanitaire est également critique dans de nombreuses régions du Darfour. Sollicité à l'extrême, le système de santé peine non seulement à prendre en charge le grand nombre de blessés, mais aussi à fournir des soins courants à la population.

Depuis le 15 avril, date du début des combats, le CICR a :