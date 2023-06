Algérie: Bechar - 6 sites archéologiques et historiques inscrits sur la liste de l'inventaire complémentaire

BECHAR — Six nouveaux sites archéologiques et historiques ont été inscrits sur la liste de l'inventaire complémentaire du patrimoine culturel matériel de la wilaya de Bechar, a-t-on appris lundi auprès de la Direction locale de la culture et des arts.

Il s'agit de l'ancienne mosquée du ksar de Bechar, des Ksour des localités de Boukais (60 km à l'Ouest de Bechar), de Lahmar (35 km à l'Ouest de Bechar) et d'Ouled Aayad (commune d'Abadla à 88 km au Sud de Bechar), a précisé à l'APS le coordinateur du patrimoine culturel à la Direction de la culture et des arts, Abdel Hamid Nougal.

Les sites, dit "El Mnassba" et "Chabka", situés respectivement à 30 et 40 km au Nord de la commune de Kenadza (18 km au Sud de Bechar) et qui renferment plusieurs pierres portant des inscriptions en Tifinagh datant de la préhistoire (1er millénaire avant J-C) et plusieurs dessins gravures rupestres des espèces des éléphantidés, bovidés et rhinocérotidés, ont été également inscrits sur la même liste, a-t-il expliqué.

Auparavant, il a été a procédé à l'inscription sur la liste indicative de la banque des données du secteur de la culture et des arts, de plusieurs autres expressions artistiques traditionnelles relevant du patrimoine immatériel local dont, entre autres, les danses "Houbi", "Haydouss", danse et musique Diwane, la musique de luth Fondou, danse Karkabou, chant religieux traditionnel (Hadra), ainsi que la musique et chant "Maya" et ce, en tant que patrimoine culturel immatériel de la région, a rappelé M. Nougal.