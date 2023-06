Algérie: Les relations entre le pays et la Turquie se sont intensifiées

ALGER — Les relations de coopération entre l'Algérie et la Turquie se sont intensifiées ces dernières années, a affirmé lundi l'ambassadrice turque à Alger, Mme Mahinur Ozdemir Goktas, soulignant que le partenariat entre les deux pays est appelé à se renforcer davantage dans tous les domaines.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience que lui accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au terme de sa mission en Algérie, l'ambassadrice turque a indiqué que les relations de coopération entre les deux pays ont enregistré des "résultats positifs" à la faveur des visites de très haut niveau, dont celles du président Recep Tayyip Erdogan en Algérie et du Président Abdelmadjid Tebboune en Turquie.

Ces visites ont été marquées par la signature de plusieurs accords "importants et stratégiques", a-t-elle rappelé, tout en exprimant son souhait de voir les relations bilatérales se renforcer davantage.

Mme Goktas s'est dite, par ailleurs, "très honorée" d'avoir reçu la médaille "Djadir" de l'Ordre du Mérite national qui lui a été décernée par le Président Tebboune.

"Cela a été une surprise pour moi, étant donné que c'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie qu'un ambassadeur reçoit cette médaille. Cela démontre vraiment l'amitié et la fraternité qui existent entre l'Algérie et la Turquie et tout le travail qui a été réalisé par les deux pays", a-t-elle souligné.

"Je remercie infiniment le Président Tebboune, le Gouvernement et le peuple algériens pour leur amitié et leur fraternité", a-t-elle ajouté.

"Pour moi, l'Algérie est plus qu'un pays ami et frère, c'est un pays dans lequel j'ai développé énormément de relations humaines et sociales. Je porte vraiment l'Algérie dans mon coeur en partant d'ici", a conclu l'ambassadrice turque.