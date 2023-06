Algérie: Plusieurs mesures prises pour prévenir les feux de forêts

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a annoncé, lundi à Alger, plusieurs mesures visant à assurer davantage de célérité dans les interventions en cas de feux de forêts et mobiliser tous les moyens humains et matériels pour éviter que les scénarios des années passées ne se reproduisent.

Invité du Forum de la Radio, le ministre a indiqué que "plusieurs mesures ont été prises afin d'assurer davantage de célérité dans les interventions en cas de feux de forêt et en limiter les dégâts", annonçant par la même la mobilisation de tous les moyens pour assurer le succès de cette opération et éviter que les scénarios des années passées ne se reproduisent.

Dans le même contexte, le ministre a fait savoir que 65 colonnes mobiles de la Protection civile avaient été déployés, fortes de 3.770 agents et de 650 camion-citernes, tous types confondus, outre la mobilisation de 15.000 agents de la Protection civile.

M. Merad a réaffirmé l'intérêt porté par le secteur au renforcement des capacités humaines et matérielles des services de la Protection civile et l'administration des forêts, en matière de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles, relevant que la Direction générale des Forêts compte 387 tours de contrôle, 544 brigades mobiles, 748 ateliers de travail avec 8.294 agents mobilisables en cas d'extrême urgence, équipés des moyens nécessaires.

Pour la saison estivale, le ministre a rappelé les mesures prises afin de garantir le succès de cette saison, à l'instar des facilitations mises en oeuvre aux niveaux des points de passage nationaux.

Il a rappelé, à cet égard, la nécessité de simplifier les procédures administratives et d'assurer les meilleures conditions afin d'accueillir les membres de la communauté nationale à l'étranger et ce en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de mettre en place tous les moyens matériels et humains afin de permettre aux membres de la communauté nationale à l'étranger de visiter leur pays dans les meilleures conditions, et ce en veillant sur la bonne réception et en améliorant la qualité des prestations.

Concernant le Schéma national d'aménagement du territoire (SDAT), M. Merad a affirmé la nécessité d'adapter ce plan aux enjeux de l'heure, notamment ceux liés à la généralisation de l'usage de la numérisation et face aux risques majeurs, indiquant que le secteur veillait à traduire les orientations du président de la République, visant à placer le citoyen au coeur des priorités par la prise en charge de ses préoccupations.

Dans un autre contexte lié à la révision du code communal, le ministre a déclaré qu'une mouture du projet sera "prochainement" soumise à la réunion du gouvernement avant de la présenter en Conseil des ministres, indiquant que cette révision "contribuera à revoir le mode de gouvernance locale, étant donné qu'il comporte de nouvelles dispositions dont l'extension des prérogatives des élus au niveau des assemblées locaux et le renforcement de la participation du citoyen à la gestion des affaires locales".