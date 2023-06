Algérie: Tindouf - Ambitieux programmes pour valoriser et développer l'Arganier

TINDOUF — Plusieurs opérations visant la valorisation de l'arganier dans la wilaya de Tindouf sont en cours de concrétisation à la faveur d'ambitieux programmes prônés par l'Etat pour le développement de cette espèce sylvicole rare et endémique de la région.

Mettant à profit la célébration de la Journée internationale de l'arganier sous le thème "Développement socio-économique et durabilité de l'écosystème de l'arganier", ces opérations ont porté, entre-autres, sur l'installation récemment, sous la supervision du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, du Conseil interprofessionnel de l'arganier de la wilaya de Tindouf.

Intervenant à cette occasion, le ministre a mis en valeur les diverses vertus socio-économiques et écologiques de l'arganier et son impact dans la lutte contre la désertification.

La création de cette instance intervient en application des directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, prises lors du conseil des ministres, tenu le 30 mai 2022, portant développement de l'arganier des régions dans le Sud-ouest du pays et les Hauts plateaux.

Les efforts de préservation, de réhabilitation et de développement de l'arganier ont été appuyés par la création prochaine d'un Centre national de développement de valorisation de la culture de l'arganier (CNDVCA) .

L'on relève, à ce titre, la pose de la première pierre, au niveau de la pépinière des végétaux sahariens d'Oued-Djezz (Tindouf), pour la réalisation, sur une surface de trois (3) hectares, du Centre de développement et de valorisation de la culture de l'arganier et ses ressources phyto-génétiques sahariennes, comme première étape, s'ensuivra par la suite la création d'un Centre international de l'arganier et la valorisation de cette filière.

Entre autres missions assignées au Centre figurent la préservation de l'écosystème de l'arganier, la réalisation des travaux d'expérimentation dans les régions de développement de cet arbre, son intégration dans les systèmes de production agro-sylvicole, la mise à la disposition d'une banque de semences et le suivi de la production des semences et de l'huile de cette espèce endémique qu'est l'arganier.

Le Centre de développement et de valorisation de la culture de l'arganier et ses ressources phyto-génétiques sahariennes est également habilité, au titre des lois en vigueur, à conclure des conventions avec des organisations nationales et internationales, l'organisation et la participation dans des manifestations scientifiques nationales et internationales et le recours aux expériences des spécialistes en production végétale, dont notamment l'arganier.

La mise en oeuvre des programmes de réhabilitation, de conservation et de valorisation de l'arganier et ses ressources génétiques sahariennes aux multiples vertus économiques et écologiques, la suggestion de déploiement des pépinières pilotes, l'accompagnement et l'appui techniques des agriculteurs et des porteurs de projets, font partie des missions confiées au Centre qui assurera l'organisation des rencontres, ateliers et journées d'étude sur cette espèce végétale endémique.

Dans l'optique de permettre à cette structure de mettre en oeuvre ses actions, elle sera appuyée également de nouveaux départements et stations régionales, dont des départements confiés à la recherche et au développement de l'arganier, les ressources phyto-génétiques sahariennes, la vulgarisation, la formation et l'innovation, ainsi que celui de l'administration et moyens généraux, en sus de deux conseils, à savoir d'orientation et scientifique.

Des pépinières pour étendre la surface de l'arganier

Par souci de protéger et de mettre en valeur les ressources naturelles de la région, notamment l'arganier et ses dérivés, une série d'opérations a été lancée par la conservation des forêts de la wilaya de Tindouf consistant en la réalisation de nouvelles pépinières, la mise en terre, entre 2022 et 2023, d'un effectif de 1.000 arbustes de cette espèce sylvestre endémique et la distribution d'un autre important lot de 4.580 plants d'arganier au profit des agriculteurs des différents périmètres de la wilaya, a indiqué le conservateur des forêts de la wilaya, Mohamed Boughalia.

De même, une enveloppe de 93 millions DA a été accordée, au titre du Fonds national de développement rural (FNDRA) à la conservation pour la réalisation d'une série d'opérations de lutte contre la désertification et la déforestation, le développement des activités pastorales et la plantation d'une surface de 50 ha en essences forestières sylvicoles, l'équipement des forages en pompes et kits solaires et éoliens, a-t-il ajouté.

L'on relève également, au titre de ce programme, la réalisation, dans les réserves de Touiref Bouâm et d'Oued-Djezz, de deux pépinières, dont la première, vaste de 300 m2, est dédiée à la production des grains de plantes pastorales et fourragères, sylvicoles à grande résistance au phénomène de la sécheresse, appelés à fournir des arbustes d'arganiers à la population.

Soucieuse de la protection et la valorisation de l'arganier, la conservation a procédé, ces deux dernières années, à l'organisation de sessions de formation sur l'extraction de l'huile de l'arganier au profit des artisans, ainsi que sur les méthodes de reproduction de cet arbre, en vertu des conventions signées avec la Chambre d'artisanat et des métiers (CAM).

Pour sa part, la Direction des services agricoles (DSA) de la wilaya de Tindouf a fait état de la proposition, au titre de la saison agricole 2023/2024, d'un programme de plantation d'une surface de 300 ha en petits arganiers dans les périmètres et exploitations agricoles de la wilaya, en plus de la formation des agriculteurs sur les modalités techniques de réalisation des pépinières et d'utilisation des semis d'arganier, l'entretien de l'arbre et la délimitation, en perspective, d'autres surfaces de développement de l'arboriculture, y compris cette espèce endémique de la région.

Inclus à la liste de la famille des sapotacées, l'arganier qui a une grande capacité à s'adapter aux conditions climatiques faisant barrière à la désertification et à la sécheresse, en tant que brise vent, contribue largement à la préservation de l'écosystème et de l'environnement et constitue également un fourrage de haute valeur nutritive pour certaines espèces faunistiques, dont l'écureuil qui se nourrit de son fruit et des jeunes pousses.

La wilaya de Tindouf recense près de 5.257 arganiers, avec une densité de peuplement de huit (8) arbres par hectare, situés notamment à travers les réserves des régions de Touiref-Bouâm, Merkala et Oued-Targuent, dans le flanc Nord-ouest de la wilaya, selon les données de la conservation des forêts.