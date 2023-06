Madagascar: EPP Ambohitrandriamanjaka - De nouvelles installations sanitaires par la fondation Axian

Les élèves de l'EPP Ambohitrandriamanjaka ont grossi le rang des 7 000 élèves déjà bénéficiaires des blocs sanitaires construits dans le cadre du programme MADIO TOM de la fondation Axian. L'accès à des infrastructures d'hygiène et d'assainissement décentes en est l'objectif.

L'école primaire publique (EPP) d'Ambohitrandriamanjaka, dans la commune rurale d'Ambohimanga Rova, district d'Antananarivo Avaradrano, a été dotée de nouvelles infrastructures et installations. Il s'agit d'un bloc sanitaire conforme aux normes en vigueur, d'un puits, d'un château d'eau et d'une pompe solaire dont la cérémonie d'inauguration s'est tenue hier.

Ces nouvelles réalisations entrent dans le cadre de la mise en oeuvre du programme « MADIO TOM » de la fondation Axian, Towerco of Madagascar (TOM) et l'association Manohisoa. Ces nouvelles infrastructures contribuent à la lutte contre les maladies liées à l'eau et réduisent les conséquences qu'elles engendrent sur la scolarité des élèves.

Sensibilisation

A travers ce programme, MADIO TOM participe pleinement à la mise en oeuvre de l'objectif numéro 6 de l'ODD (Objectif de développement durable), qui est de garantir l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous et d'assurer une gestion durable des ressources en eau. Par ce programme, la Fondation AXIAN s'engage ainsi à veiller à la bonne hygiène et à la salubrité quotidienne des infrastructures de l'École primaire publique d'Ambohitrandriamanjaka.

Pour compléter ses objectifs, elle prévoit également une sensibilisation liée à l'hygiène et l'assainissement auprès des bénéficiaires et de la population environnante, pour accélérer les changements de comportement. Et étant profondément engagée dans le développement durable, elle est surtout déterminée à créer un impact positif en investissant dans ce projet, qui répond aux besoins essentiels des populations les plus vulnérables.

Infrastructures

Le nouveau bloc sanitaire de l'EPP d'Ambohitrandriamanjaka fait ainsi partie des 14 blocs déjà construits au sein des établissements scolaires du pays par le programme MADIO TOM bénéficiant à plus de 7 000 élèves. Ce programme a pour objectif l'amélioration de l'accès des populations vulnérables à des infrastructures d'hygiène et d'assainissement décentes.

Le programme, porté par la Fondation Axian et la société TowerCo Madagascar (TOM) du Groupe Axian, permet la construction de blocs sanitaires dans les écoles primaires publiques à Madagascar. Les actions du programme sont menées en partenariat avec des ONG partenaires, spécialisées dans le domaine du WASH ainsi que les autorités publiques compétentes.