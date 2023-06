Madagascar: Pétanque - Championnat de Madagascar - Beau doublé du BIC

Le championnat de Madagascar toutes catégories, comprenant notamment les seniors hommes, dames, jeunes et vétérans, a tenu toutes ses promesses ce week-end au boulodrome Ivato.

L'événement a réuni au total 357 équipes issues de six ligues (Analamanga, Vakinankaratra, Itasy, Haute Matsiatra, Alaotra Mangoro et Menabe) et de quatre régions (Atsimo-Andrefana, Bongolava, Boeny et Ambositra). Seule la ligue Atsinanana n'avait pas de représentant. Le club Ialatsara a presque dominé cette compétition nationale. La finale des seniors hommes et dames a opposé exclusivement des joueurs du club.

Chez les hommes, la triplette d'Ambohimahasoa composée de Barinirina Rakotomanga, Jacquy Andrianantenaina et Faratiana Rakotoniaina a remporté le titre de champion de Madagascar 2023. Cette équipe s'est imposée en finale face au trio de Iarotiana Rakotoarivelina, Hariliva Randrianasolo et Jean Jacques Ramamonjisoa sur le score de 13 à 07. L'équipe championne a été récompensée d'une somme de 4 000 000 ariary, contre 2 000 000 ariary pour les vice-champions. Quant à la catégorie senior dames, le duo de Judicaël Andrianarimalala et Miary Hasina Ralalaharison a surpassé leurs coéquipières Odile Razanamahefa et Voninirina Harison sur le score légèrement serré de 13 à 09.

Le duel final chez les juniors opposait le club C2BA et le club CBB Betafo. La rencontre a été très disputée, mais c'est finalement le trio composé de Tafitasoa Raherinirina, Fanomezantsoa Randriamanankasina et Andriatahina Ramahefasoa qui s'est imposé sur le score de 13 à 12. La catégorie vétérans a été remportée par le club PCI.

À noter que les vainqueurs tant chez les dames que chez les juniors auront l'opportunité de représenter Madagascar aux Championnats du monde de ces deux catégories qui se dérouleront en novembre à Bangkok. « La catégorie senior était encore soumise à une sanction de la Fédération internationale (FIPJP). Pourtant, si celle-ci est levée, ce seront les équipes championnes qui représenteront Madagascar au mondial de Bénin en septembre », souligne Amiroudine, président de la FSBM..