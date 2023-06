Madagascar: Processus électoral - Deuxième dialogue avec les parties prenantes le 22 juin prochain

A deux jours de la tenue du deuxième dialogue avec toutes les parties prenantes - les partis politiques et la société civile - en vue de la fiabilité et la transparence du processus électoral, l'on bouge du côté de la CENI.

En effet, ce dialogue va se tenir le jeudi 22 juin prochain. Ce dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes malgaches, en vue de la fiabilité et la transparence du processus électoral, est organisé par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), avec l'appui des Nations Unies à travers le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Il vise à créer les conditions les plus favorables à la conduite d'un processus électoral apaisé, à travers des discussions ouvertes sur les différents volets du processus et sur les préoccupations actuelles des acteurs, dans le respect des valeurs malgaches.

Élection présidentielle

Faut-il rappeler que lors du premier dialogue qui s'est tenu le 24 mars dernier au Novotel Alarobia, l'on a noté la présence des anciens chefs d'État de la République de Madagascar, des chefs d'Institution de la République, des membres du gouvernement et des représentants des départements ministériels concernés, des membres du corps diplomatique, des leaders de partis politiques, des chefs religieux, des représentants d'organisations de la société civile et des médias.

A l'aube des échéances de l'élection présidentielle, prévues se tenir les 09 novembre et 20 décembre 2023, la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) ambitionne de mettre en place un environnement favorable et apaisé avant, pendant et après les scrutins. Pour ce faire, elle ancre toutes ces activités dans sa vision, « Processus électoral bien organisé, fiable et inclusif, garant de l'apaisement ».

Attentes

L'enjeu, cette année, est axé sur le renforcement d'une part, de la crédibilité du processus électoral et d'autre part, de la confiance des acteurs. Par ailleurs, dans cette quête de bonne gouvernance électorale, des actions et mesures devraient être prises de manière à répondre aux attentes de tous les acteurs électoraux. Il est ainsi primordial de s'assurer du bon déroulement des opérations respectant l'éthique, les normes et standards internationaux et que les élections puissent se tenir telles que prévues respectant les calendriers électoraux proposés par la CENI.

Dans ce sens, la CENI, en tant qu'organe officiel chargé du pilotage et de la supervision des aspects opérationnels des élections, n'a cessé d'adopter des démarches promouvant l'inclusivité et la transparence en organisant des cadres de concertation à chaque étape du processus et par échelon du territoire de la République.

Échanges

Dans cette lancée, à quelques jours de l'établissement du Registre électoral national et à la veille de la tenue des grands échéanciers électoraux, il appert nécessaire d'offrir aux acteurs de la vie politique les avancées sur les opérations de refonte en cours, base de la crédibilité de ce processus en marche dont : les procédures de recours (réclamation et inscription) et de l'opérationnalisation des audits nationaux et internationaux.

De plus, par rapport aux différents questionnements autour de l'organisation prochaine de l'élection présidentielle, tant sur le plan opérationnel que budgétaire, des échanges sont indispensables afin que chacun puisse être éclairé et avisé. Ce partage devra permettre à tous les acteurs électoraux de se préparer au mieux pour l'élection et/ou d'apporter sa pierre à l'édifice pour un processus électoral crédible, apaisée loin des crises pré, pendant ou postélectorale.