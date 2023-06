Ile Maurice: Pravind Jugnauth divulgue des informations sur la SST !

Les infos ont été divulguées par le Premier ministre suite à une question de Nando Bodha, au Parlement en ce mardi 20 juin. On apprend ainsi que la Special Striking Team (SST), sous le commandement de l'ASP Ashik Jagai, comprend 33 officiers. L'équipe a sept véhicules à sa disposition, ainsi que plusieurs armes à feu et munitions. Hormis leurs salaires, ils ont droit aux allocations suivantes :

(i) Risk Allowance Rs 1,890/-;

(ii) Detective Allowance Rs 450/-;

(iii) Clothing Allowance Rs 505/-; and

(iv) A Driving Allowance (for police officers in the rank of police constable and police corporal only)

Par ailleurs, les membres de la SST, indépendamment de leur grade, reçoivent également une autre allocation ad hoc de Rs 2 000 roupies, tout comme leurs homologues de l'ADSU, a précisé Pravind Jugnauth.

Il a en outre affirmé que la SST a pour responsabilité d'effectuer des opérations conjointes ciblées basées sur des renseignements, en collaboration avec d'autres unités, ainsi qu'avec d'autres postes de police à travers l'île, dans le but de démanteler les réseaux de drogue et les activités criminelles. Elle est aussi tenue d'effectuer toute autre tâche qui peut être assignée par le commissaire de police...