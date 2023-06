Afrique de l'Est: Il a été appelé à remplir ses responsabilités en soutenant les organisations partenaires pour atténuer les problèmes rencontrés par les réfugiés et la communauté d'accueil en Éthiopie.

Addis-Abeba, — Les organisations partenaires et la communauté internationale ont été appelées à assumer leurs responsabilités en fournissant le soutien nécessaire pour atténuer les problèmes rencontrés par les réfugiés et la communauté d'accueil en Éthiopie.

La Journée mondiale des réfugiés est célébrée dans l'état d'Afar, dans la ville d'Aisaita, où se trouve un refuge national pour réfugiés, sous le thème "L'espoir au-delà du pays".

Des responsables d'institutions gouvernementales et non gouvernementales, y compris le directeur adjoint des services aux réfugiés et aux rapatriés M. Jacob Yala, le chef adjoint de l'état d'Afar Ali Mohamed et la représentante adjointe de l'Éthiopie auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) Margaret Atieno ont assisté à l'événement.

Selon Jacob Yala, directeur général adjoint des services aux réfugiés et aux rapatriés, "la participation active des parties prenantes est préférable pour faire face au nombre croissant de réfugiés et de demandeurs d'asile dans un monde en pleine crise" expliquant que plus de 100 millions de citoyens dans le monde ont émigré de leur pays en raison de problèmes naturels et d'origine humaine.

Il a dévoilé que l'Éthiopie a accueilli plus d'un million de réfugiés et fournissait un soutien complet.

Selon lui, la raison des ressources limitées de l'Éthiopie, l'augmentation du nombre de chômeurs et l'augmentation du prix des marchandises ont un impact significatif sur la manière dont les réfugiés sont traités.

Néanmoins, Jacob a déclaré : "La richesse du gouvernement éthiopien n'est pas due à son abondance, mais à ses valeurs d'humanité et d'hospitalité". Il a dit qu'il continue de fournir le soutien nécessaire aux réfugiés qui ont traversé la frontière.

Il a appelé la communauté internationale de partage de la responsabilité humaine autour des réfugiés pour renforcer le soutien humanitaire nécessaire et la mise en oeuvre de projets de développement conjoints affirmant que le soutien devrait être renforcé pour réduire l'impact du nombre croissant de réfugiés sur la société d'accueil.

La Journée internationale des réfugiés est célébrée partout dans le monde aujourd'hui, et l'Éthiopie célèbre la Journée mondiale des réfugiés depuis 2010.