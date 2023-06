Ethiopie: L'Éthiopie s'efforcera de renforcer sa coopération avec l'Allemagne dans le secteur du développement technique et professionnel - Ministère du travail et des compétences.

Addis-Abeba, — Le ministère du travail et des compétences a annoncé que l'Éthiopie s'efforcera de renforcer sa coopération avec l'Allemagne dans le domaine du développement technique et professionnel ainsi que du développement des compétences.

Une délégation conduite par la ministre de l'emploi et des Compétences, Muferihat Kamil, a effectué une visite de travail à Munich, en Allemagne.

Outre la ministre du travail et des Compétences Muferiat Kamil, le ministre d'état du secteur technique et professionnel, Dr. Teshale Recha, et d'autres dirigeants ont participé à la visite.

La visite vise à renforcer le partenariat et la coopération de l'Éthiopie avec les institutions internationales dans le domaine de la formation technique et professionnelle et à apprendre les meilleures pratiques, a dévoilé la ministre Muferiat Kamil dans un communiqué publié sur sa page de médias sociaux.

Au cours de son séjour, l'envoyé a souligné qu'il avait eu des discussions productives avec des dirigeants de l'industrie, des entrepreneurs, des décideurs politiques et des représentants syndicaux sur l'importance du développement des ressources humaines et de la formation à la coopération bilatérale pour laquelle l'Allemagne est connue.

Il a également promis que l'Institut fédéral technique et professionnel, qui joue un rôle important dans le domaine du développement des compétences en Éthiopie, pourrait travailler avec l'Université technique de Munich.

Selon lui, le cadre de coopération est axé sur la coopération bilatérale, la formation, la recherche et l'innovation, l'augmentation de la participation du secteur privé et la création d'emplois.

Il a noté que la coopération apportera une contribution positive à l'efficacité du travail de réforme qui a été lancé dans le domaine du développement des compétences en tant que pays.