Afrique: Franck Kessié (Milieu des Eléphants) - 'On ne s'attendait pas à un tel résultat'

interview

A la fin de la rencontre, vous avez encouragé vos coéquipiers. Quelle était la portée de ce geste ?

Ça a été difficile pour nous. Ce n'était vraiment pas un bon jour car nous avons pris une bastonnade. Il était important, en tant qu'ancien, de remonter le moral aux nouveaux. Il y en avait parmi eux qui étaient à leur première ou deuxième sortie avec l'équipe. Il fallait donc leur remonter le moral et leur dire qu'il y aura d'autres matchs. Pour cela, il faut retrousser encore ses manches et donner encore le meilleur de nous-mêmes.

Vous attendiez-vous à une telle raclée ?

Quand on s'appelle la Côte d'Ivoire, quel que soit l'adversaire, on ne peut pas s'attendre à une telle raclée avant le match. Ça peut arriver parce que c'est le football. On a vu clairement que l'adversaire était mieux préparé que nous. Franchement, ils ont mérité cette victoire.

Mesurez-vous l'impact de cette défaite dans la perspective de la Can 2023 ?

Ce match était très important dans la préparation de la Can 2023 qui se jouera chez nous et aussi par rapport au classement Fifa en vue du tirage des éliminatoires du Mondial. Mais comme on le dit, nous étions dans un jour sans. Nous avons essayé, mais ça n'a pas marché. L'adversaire était franchement au-dessus. Il faut travailler davantage, comme je l'ai dit, pour aller le plus loin possible

L'entraîneur a évoqué un problème concernant l'état d'esprit. Etait-ce vraiment le cas ?

Non, je ne pense pas que ce soit un manque de motivation. Quand on te sélectionne, tu es conscient. Si vous manquez de motivation, il y a d'autres joueurs à qui on peut faire appel. On ne peut pas venir en sélection sans motivation. Comme je l'ai dit, l'adversaire était plus fort et peut-être aussi qu'on s'est trompé dans notre préparation du match. On félicite l'adversaire.

Que pensez-vous de la prestation de vos coéquipiers qui étaient à leur première sélection ?

Je les félicite. Nous sommes heureux quand des joueurs décident de venir jouer pour la Côte d'Ivoire qui est notre pays à nous tous. Ensemble, on essayera de faire de bonnes choses en 2024.