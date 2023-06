Madagascar: CEPE - Jour J pour 515 081 candidats

Ouverture des hostilités, ce jour, pour la saison des examens officiels de l'année scolaire 2022-2023 sur le territoire national, avec la tenue des épreuves du CEPE, destinées aux élèves de la classe de 7e.

Ils visent le premier diplôme de leur vie d'écoliers, en affrontant les épreuves du CEPE (Certificat d'Etudes Primaires Elémentaires). « Ils », ce sont les 515 081 candidats appelés à rejoindre, ce jour les 1995 centres d'examens éparpillés dans les quatre coins de la Grande île, abritant 14 795 salles d'examen. Ces épreuves qui se tiennent en une seule journée marquent le début de la série d'examens officiels de cette année.

Dès le week-end dernier, les élèves accompagnés des parents ont pu visiter les centres d'examen afin de repérer les salles d'examen et vérifier que leurs noms y figuraient bel et bien, conformément à la convocation reçue. Dans quasiment tous les centres d'examen, les salles n'étaient pas accessibles avant le début des épreuves. Au centre d'Antanimbarinandriana et celui du Lycée Moderne d'Ampefiloha, le nombre de candidats dépasse la barre des 2000 pour chacun d'eux. Ces centres figurent parmi ceux accueillant le plus grand nombre de candidats.

Sept matières

Ce jour, les jeunes candidats auront à plancher sur sept matières, du Malagasy au Tantara (histoire), en passant par la géographie, le français, la SVT (science de la vie et de la terre), les opérations et le redoutable « problème » qu'un certain nombre de candidats appréhendent chaque année. Au terme d'une année de dur labeur, les voici arrivés au moment fatidique. Ce, après avoir reçu les dernières consignes des enseignants en fin de semaine dernière, et les conseils des parents tout au long de leur parcours.

Le CEPE marque la fin des études primaires et qui ouvrent les portes du collège est aujourd'hui une valeur plutôt symbolique. Ces dernières années, des établissements scolaires privés ont choisi de ne plus présenter de candidats au CEPE. Auquel cas, les parents d'élèves souhaitant toujours faire passer cet examen à leurs enfants, les inscrivent dans d'autres établissements, en parallèle, afin de pouvoir passer l'examen. En général, la publication des résultats du CEPE se fait en moins d'une semaine après les épreuves.