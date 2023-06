Madagascar: Accords sur l'hydrogène vert - Importation de 10 millions de tonnes par l'Union européenne vers 2030

L'Union européenne a signé des accords sur l'hydrogène vert avec plusieurs pays africains. Son importation de 10 millions de tonnes d'hydrogène vert, à partir de 2030, ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de ce secteur à Madagascar.

Rien qu'à elle seule, l'Allemagne a alloué deux milliards d'euros pour établir des partenariats en Afrique afin de réduire sa dépendance au gaz russe. Cette initiative renforce l'intérêt des investisseurs pour le potentiel de l'hydrogène vert en Afrique. La demande croissante d'hydrogène en Allemagne est estimée à 231 TWh d'ici 2032, 427 TWh d'ici 2040 et 598 TWh d'ici 2050.

D'autres pays, tels que les Pays-Bas, la Belgique, le Japon et la Corée du Sud, se préparent également à importer massivement de l'hydrogène décarboné. Dans ce contexte, l'Afrique se positionne comme un acteur majeur dans la production d'hydrogène vert. Grâce à la baisse du coût mondial de production de l'hydrogène, l'Afrique pourrait exporter de l'hydrogène vert vers l'Europe à des prix compétitifs d'ici à 2030. Selon des études, le continent a le potentiel de produire jusqu'à 5 000 mégatonnes d'hydrogène par an à long terme, soit l'équivalent de la consommation énergétique mondiale actuelle.

En bonne position

Madagascar, avec son potentiel en énergies renouvelables, notamment solaire, est bien positionné pour devenir un acteur clé dans la production d'hydrogène vert. L'abondance des ressources en eau sur la Grande Île constitue un avantage supplémentaire pour la production de cette énergie propre. De plus, la position géostratégique de Madagascar en tant que carrefour maritime facilite l'exportation d'électro-carburants.

La disponibilité de vastes ressources en énergie renouvelable à Madagascar favorise la production d'hydrogène vert. Le coût modéré de la main-d'oeuvre offre également des opportunités pour une production efficace de cette énergie verte et crée des perspectives d'emploi pour la population locale.

A la recherche d'investisseurs

Cependant, pour exploiter pleinement ce potentiel, des politiques incitatives, des investissements et une collaboration entre les acteurs gouvernementaux, le secteur privé et la société civile sont nécessaires. Madagascar cherche activement des partenaires techniques, financiers et des investisseurs pour soutenir son initiative dans la production d'hydrogène vert, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie des Malgaches.

Le développement de l'hydrogène vert à Madagascar ouvre de nouvelles opportunités d'investissement et renforce la position de la Grande Île en tant qu'acteur clé dans la transition énergétique. L'hydrogène vert est prometteur pour répondre aux besoins énergétiques croissants, tout en réduisant l'empreinte carbone et en favorisant un avenir durable pour Madagascar et le continent africain.