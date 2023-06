Madagascar: Projet FSPI R « Handisport » - 12 CTR en formation à l'ANS Ampefiloha

Cette formation a été rendue possible grâce au projet « Favoriser le développement d'une pratique sportive inclusive pour les populations de Madagascar en situation de handicap ».

La formation a débuté, hier, à l'Académie Nationale des Sports, avec la participation de12 conseillers techniques régionaux des 4 coins du pays et des représentants du monde paralympique de Mayotte, des Comores et de Maurice. Ce premier stage ne prendra fin que le 23 juin. Le lancement de la formation a été honoré de la présence de l'ambassadeur de France à Madagascar, Arnaud Guillois ; des directeurs généraux des sports et de l'Académie Nationale des Sports, Rosa Rakotozafy et Jean Claude ; du Conseiller de coopération et d'action culturelle de l'Ambassade de France, Patrick Bosdure. Cette formation a été rendue possible grâce au projet « Favoriser le développement d'une pratique sportive inclusive pour les populations de Madagascar en situation de handicap ».

C'est la collaboration entre l'Ambassade de France à Madagascar, le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Madagascar Paralympic Committee dite MPC. Principalement financé par le ministère des Affaires étrangères français, ce projet durera un an, et sera axé sur trois objectifs : renforcer la structuration de la fédération malgache paralympique, favoriser l'émergence d'une filière entrepreneuriale de production de matériels handisports et sensibiliser le public au sujet du handicap à travers le sport.

Visibilité

Le handisport n'est pas encore très connu et reste en marge dans le monde du sport. Ce projet aura à coeur de donner une visibilité toute particulière au domaine paralympique en organisant pendant les Jeux des Îles une action de sensibilisation du public. Ce sera une occasion pour le public de mieux connaître ce domaine, grâce à des activités diverses (stands, démonstrations, conférences...). Le premier objectif consistera principalement à renforcer les capacités de la fédération en organisant des formations en collaboration avec la ligue paralympique de La Réunion.

Au cours des formations organisées à Tana, les équipes de Madagascar et de La Réunion feront le point sur les différentes disciplines praticables en fonction des pathologies, en donnant une attention particulière à leurs réglementations, aux précautions à prendre, au matériel à adapter ou à utiliser. Ces formations pourront aussi permettre une réflexion collective structurée sur la question du matériel à produire. La finalité est de favoriser la conception de matériel sur place, ici à Madagascar, avec les matériaux disponibles.