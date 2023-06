Madagascar: Financement extérieur - 8,2 milliards USD de la BAD en faveur de ses pays membres

Le Groupe de la BAD (Banque africaine de développement) figure aujourd'hui parmi les principaux bailleurs de fonds des pays d'Afrique. Ayant des priorités qui coïncident avec celles de cette institution financière, Madagascar figure parmi les pays privilégiés.

Une croissance du PIB (Produit intérieur brut) réel de 3,8% en 2022, contre 4,8% en 2021. C'est le ralentissement évoqué par la BAD, dans son Rapport annuel 2022, présenté la semaine dernière. Selon le document, cette faible performance est liée à l'inflation, à la hausse des prix des carburants et à la montée des tensions géopolitiques.

Les effets persistants de la pandémie de Covid-19, l'impact croissant des changements climatiques et les conditions météorologiques défavorables ont également joué un rôle dans le ralentissement de la croissance du PIB. « Face aux multiples chocs mondiaux, la BAD a une fois de plus démontré son engagement indéfectible envers les pays africains par le biais d'actions ciblées conçues pour renforcer la résilience sur l'ensemble du continent », a déclaré le président du Groupe de la BAD, Akinwumi Adesina, dans l'avant-propos du rapport.

Engagements importants

Les approbations du Groupe de la BAD ont connu une nette augmentation en 2022, atteignant 8,2 milliards de dollars américains, dépassant ainsi les chiffres des deux années précédentes (6,3 milliards de dollars américains en 2021 et 6 milliards de dollars américains en 2020) et se rapprochant du niveau de 2019 (10,1 milliards de dollars américains). Cette tendance marque une inversion presque complète de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les approbations des années récentes. La Banque africaine de développement a réagi à la crise alimentaire sur le continent en mettant en place la Facilité africaine de production alimentaire d'urgence, dotée d'un financement de 1,5 milliard de dollars américains.

Egalité

Cette initiative vise à accroître la production de denrées alimentaires essentielles, à fournir des engrais et des services de vulgarisation. Une mesure importante pour promouvoir l'égalité des genres a été mise en place en 2022, avec la classification selon le système de marqueur de genre de toutes les opérations souveraines approuvées par la Banque. Parmi ces opérations, 63% ont directement contribué à l'accès des femmes aux services sociaux et au renforcement de leurs compétences dans les domaines prioritaires désignés « High 5 ». Le rapport indique également que le montant total des prêts approuvés par la Banque en faveur des petites et moyennes entreprises détenues par des femmes dans 27 pays, par le biais de 56 institutions financières, a atteint 1 milliard de dollars américains en fin 2022.

Résilience

La Banque africaine de développement a présenté trois stratégies clés pour stimuler le développement en Afrique. La Stratégie pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique (2022-2026) vise à renforcer la résilience des institutions, des économies et des sociétés dans tous les pays membres africains afin de remédier à la fragilité. La Stratégie pour des infrastructures sanitaires de qualité en Afrique (2022-2030) met l'accent sur le développement des infrastructures de santé, tandis que la Stratégie de gestion des connaissances (2022-2031) vise à positionner la Banque comme le principal fournisseur de connaissances du continent. En ce qui concerne les efforts de lutte contre les changements climatiques, la Banque a réalisé des progrès significatifs en 2022, avec 100% de ses approbations liées à la production basées sur les énergies renouvelables. Cette proportion était de 56 % entre 2010 et 2015, avant le lancement du Nouveau pacte pour l'énergie en Afrique en 2016.

Performance

Par ailleurs, le Groupe de la BAD a maintenu une notation triple A avec une perspective stable de la part des quatre principales agences de notation mondiales. « La notation continue de refléter la solide adéquation des capacités de la Banque, sa robuste gestion des risques, sa gestion financière prudente, sa liquidité élevée et le ferme soutien de ses actionnaires », indique le rapport.