Madagascar: Chocolat - La denrée magique

Souvent les nutritionnistes avancent que 100 grammes de chocolat contiennent 57,8 g de glucides, 30 g de lipides, 7,7 g de fibres, 4,5 g de protéines, 0,06g d'eau, 365 mg de potassium, 173 mg de phosphore, 50 mg de calcium, 15 mg de sodium, 2,9 mg de fer, 38 µg de bêta-carotène.

Ah oui, c'est devenu une tradition, donner du chocolat aux candidats à l'examen du CEPE. Il a un effet magique. Et les parents y croient. Ça permet de se souvenir de toutes les leçons qu'un écolier a apprises durant les trois trimestres à l'école. D'une part, c'est une manière d'encourager les petits, « Il s'agit de déstresser les candidats, une fois qu'ils ont leurs chocolats, ils sont rassurés »,...

Lors des examens, les chocolatiers se réjouissent ! « Le prix varie entre 1 000 et 12 000 ar. Les parents achètent le produit le plus cher, car d'après eux, plus le chocolat est cher plus il est meilleur et efficace », a fait savoir un vendeur. De ce fait, la friandise de couleur marron est à l'origine de la concurrence sociale. D'habitude, les mamans offrent la barre chocolatée quand la sonnerie d'entrée sonne, pour montrer aux autres le produit de qualité acheté. Quant à ceux qui n'ont pas les moyens, ils mettent dans la poche de leurs enfants des petites tablettes qui auront coûté moins cher. Selon un ancien instituteur, cet usage date des années 1990. « Je ne sais pas d'où vient cette idée, mais je me souviens que c'est apparu dans les années 1995 ».

Cette légende urbaine est très ancrée dans la société malgache. Joséphine Rianilo, une jeune chercheuse en marketing estime, quant à elle, que « cette denrée a connu cette notoriété au début des années 2000, où différentes sortes de mignardises inondent le marché malgache ». Effectivement, les médecins certifient que le chocolat « améliore la performance intellectuelle, réduit le stress, réduit la tension artérielle ». Mais, en manger une seule fois, durant la période d'examen déshydrate le candidat...