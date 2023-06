Madagascar: Mortalité par suicide - Un taux de 5,5 pour 100 000 habitants

Selon l'Organisation mondiale de la Santé, l'Afrique compte le plus grand nombre de décès par suicide dans le monde.

La région africaine abrite six des dix pays présentant les taux de suicide les plus élevés. Ce fait, souligné par l'OMS en 2022, met en lumière les événements observés et médiatisés ces dernières années.

En ce qui concerne Madagascar, les faits relatés par les organisations de la société civile, comme l'observatoire de la jeunesse, ont rapporté des faits alarmants en avril dernier. Les médias du pays confirment ces faits en informant sur des cas de suicide signalés dans différentes régions de l'île, dont le suicide d'un directeur d'établissement scolaire dans la région de Sava, Andapa, qui a suscité beaucoup de débats. Sur le plan statistique, l'Organisation mondiale de la Santé a indiqué en 2019 un taux de 5,5 pour 100 000 habitants à Madagascar.

Les méthodes les plus utilisées par les personnes qui se suicident sont la pendaison, l'intoxication par des pesticides, et dans une moindre mesure, la noyade, l'utilisation d'une arme à feu, le saut dans le vide ou le surdosage de médicaments. Des études montrent qu'en Afrique, une tentative de suicide sur 20 aboutit.

Minime

Les problèmes socio-économiques, les soucis sentimentaux et l'addiction à la drogue figurent parmi les principales causes avancées du suicide à Madagascar. Selon l'OMS, « les problèmes de santé mentale représentent jusqu'à 11 % des facteurs de risque associés au suicide ». Bien que le suicide soit reconnu comme un problème majeur de santé publique, les gouvernements sous-estiment les investissements en faveur de la lutte contre ce fléau.

Sa prévention est rarement une priorité dans les programmes de santé des pays de la région africaine, y compris Madagascar. En effet, il n'y a guère d'investissements sérieux et importants dans le domaine de la santé mentale. L'insuffisance des services de santé mentale adaptés aux besoins et du nombre de professionnels de la santé mentale en est une parfaite illustration.

L'OMS recommande un psychiatre pour 5 000 patients, alors qu'à Madagascar, on compte un psychiatre pour 10 000 patients. De plus, ces professionnels de la santé exercent principalement dans les zones urbaines, tandis que les établissements de santé primaires et/ou communautaires sont rarement couverts. Il est nécessaire de sensibiliser à l'importance des soins de santé mentale et d'étendre l'accès aux services de santé.