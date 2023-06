Madagascar: Journée découverte rugby et tennis - Expérience concluante pour 3FM

Les quatre Écoles Primaires Publiques (EPP) de la commune Ambohidratrimo ont bénéficié du programme de découverte et d'initiation au rugby et tennis. Une belle opération pour le club Firaisankina-Fitiavana-Fanantenana Marovatana (3FM) et la ligue Analamanga de tennis.

Le rugby et le tennis se sont rencontrés dans les quatre EPP de la commune d'Ambohidratrimo. Grâce au programme de découverte du club 3FM en collaboration avec la ligue Analamanga de tennis, 451 élèves ont pu s'initier à ces deux disciplines ayant chacune leur propre étiquette. Ce projet a commencé le 31 mai. Les élèves de l'Epp Ambohidratrimo ont clôturé la journée vendredi sur le terrain Ambohitahara. Ils étaient 142 enfants de la classe de huitième et de septième qui y sont venus accompagner par leurs maîtresses.

On leur a appris la technique de basse du petit ballon jaune et du ballon ovale pendant trois heures sous la houlette des bons techniciens. « Je suis contente de voir mes élèves s'amuser avec des sportives qu'ils n'ont pas encore rencontré auparavant. Certes, ils font de l'EPS à l'école mais je n'en ai jamais vu autant d'enthousiasmes comme maintenant. Je croyais que le rugby était un sport dangereux et que le tennis est réservé à une catégorie de personnes spécifiques mais au final je me suis trompée et suis convaincue que ce projet devrait continuer », note madame Kaelah, une enseignante de la classe de septième.

En effet, ce projet est une initiative du club 3FM Ambohidratrimo dont l'objectif est de créer une école de rugby dans la commune. « Nous avons célébré notre 10e anniversaire l'année dernière. Pour marquer ses dix bougies, on a voulu avancer avec la mise en place d'une école de foot dans la commune. Mais on a décidé de descendre dans les EPP pour susciter l'intérêt et la passion de la cible envers le rugby. Après avoir rencontré les élèves des quatre EPP, nous envisageons d'organiser un événement comme celui-ci chaque année », a enchaîné le président du 3FM Harimanana Ramanantsoa.

Pour la ligue Analamanga de tennis, ce n'est que le début de la collaboration avec le club d'Ambohidratrimo. «Mélanger le tennis et le rugby, c'est quelque chose de nouveau mais bien cohérent. Il s'agit d'une bonne manière de justifier que tout le monde peut jouer au tennis », a fait savoir Lova Randriamanantsoa, présidente de la ligue Analamanga. Partenaire du club 3FM, Nutrizaza a apporté pleins de goûter aux élèves durant cet évènement.