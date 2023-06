Madagascar: Lutte contre le Kere - Un projet gouvernemental d'infrastructures démarre

Le Projet pôle intégré de croissance agro industrielle dans le Sud (PICAS) a été officialisé à Tolagnaro la semaine dernière. L'objectif est d'appuyer le grand Sud à sortir de la famine chronique.

Le coup de neuf du projet Pôle intégré de croissance agro industrielle dans le Sud (PICAS) réside dans la mise en avant des infrastructures agricoles. Financé par la Banque africaine de développement (BAD), l'objectif est de contribuer à l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle et à la résilience de la population des régions Anosy et Androy.

Le projet comprend le développement des infrastructures agricoles et rurales telles que les infrastructures de production, les infrastructures socio-économiques, l'amélioration de la gestion environnementale ou encore des études sur les transferts d'eau. Il comprend également le développement des chaînes de valeur agricole, la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat ainsi que le renforcement de la résilience des communautés.

Le projet PICAS va durer près de 5 ans et sera mis en oeuvre dans les districts d'Ambovombe, Tsihombe, Beloha, Bekily, Betroka, Tolagnaro et Amboasary Sud. Concrètement, 1160 ha seront aménagés, une cinquantaine de pistes seront réhabilitées, deux forages à gros débit, pouvant approvisionner 6 000 individus en eau potable et pouvant irriguer 31 ha de cultures maraîchères, sont prévus à moyen et long termes. 160 ha de terres communautaires seront aménagées et seront titrées à des familles.

Accès

La productivité agricole est particulièrement faible dans les deux régions et est pénalisée par les chocs climatiques, la dégradation des ressources naturelles, et la carence des infrastructures. « Il s'agit de restaurer près de 2000 ha de terres dégradées par des techniques agroécologiques, de construire et de réhabiliter des infrastructures socio-économiques et de faciliter l'accès à des semences et intrants, la mécanisation et aux financements agricoles », a souligné Harifidy Ramilison, ministre de l'Agriculture et de l'élevage, pendant son discours lors de la cérémonie officielle de lancement du projet, à l'hôtel Azura de Tolagnaro. En outre, trois Réservoirs d'eau enterrés pleins de sable (REEPS) seront mis en place, d'après toujours les explications.

Près de 1.6 million d'habitants sont en situation d'insécurité alimentaire dans les deux régions, Androy et Anosy, et selon le communiqué du ministère de l'Agriculture et de l'élevage, 34% d'entre eux sont en phase de crise et d'urgence. Le département de l'Agriculture note que le sud du pays vit avec un climat semi-aride et est exposé à des sécheresses sévères et récurrentes. « La sécheresse a aggravé une situation de vulnérabilité sévère qui affaiblit encore les communautés rurales déjà très pauvres », relate le communiqué du ministère de l'Agriculture.