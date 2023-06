Madagascar: Cinquantenaire de la BCM - Les lingots d'or entre de bonnes mains

Concrétisation. L'un des premiers lingots d'or de Madagascar converti or monétaire a été présenté à la Banque centrale de Madagascar (Antaninarenina) devant le président de la République Andry Rajoelina qui l'a reçu entre ses mains.

Le lingot de 12 kilos et demi a été dévoilé au public pour la première fois lors de la cérémonie d'ouverture de la célébration du 50e anniversaire de la BCM qui a eu lieu dans leurs locaux à Antaninarenina hier. Un objet qui revêt une signification symbolique pour les autorités de la BCM, mais pas seulement. Si l'on croit les propos du Gouverneur de La Banque centrale de Madagascar, Aivo Andrianarivelo, Il s'agirait également d'une concrétisation de la politique monétaire menée il y a deux ans par rapport à la transformation de l'or métal en or monétaire.

« Depuis 2 ans, la BFM a décidé de l'introduction de l'or dans sa stratégie de renforcement et de diversification des réserves de change avec l'or monétaire » explique-t-il lors de son discours. En tout, ce sera une quantité d'or « dorée » de 1 080 kilos, tirée du stock de la BCM qui aura été transformée en or monétaire via la Turquie. »

Cet or, devenu aujourd'hui de l'or monétaire est issu des stocks que la Banque centrale a accumulé sur une période de 2 ans » explique le Gouverneur de la BCM Aivo Andrianarivelo lors d'une entrevue avec la presse. « Au départ, il s'agissait de transformer en Or monétaire 4 tonnes d'or métal issus de ce même stock, mais nous avions par la suite convenu avec le Fonds Monétaire international (FMI) de mettre en place d'abord une stratégie. Par la suite nous pourrons racheter les 3 tonnes restantes » continue-t-il.

Conformité internationale

Ces lingots suivent les standards stricts au niveau du marché international. Des standards fixés par la London Bullion Market Association (LBMA). « Notre fameux métal jaune suit toutes les normes internationales en termes de valeurs comme la cotation au sein de la bourse de Londres, ou encore chez le Gold Stock of Exchange (Istanbul) » affirme le gouverneur de la BFM, avant d'expliquer.

« Pour la LBMA, la norme est de 99,5% et plus. Ces lingots que nous avons fabriqués sont de qualité supérieure à ce plancher et peuvent aller jusqu'à 99.99%, c'est ce que nous visons pour les prochaines transformations ». « À vrai dire, cet échantillon de lingot a été rapatrié afin que la population à Madagascar puisse le voir. » rajoute-t-il. C'est la société Istanbul Gold Refinery en Turquie qui s'est chargée de la Transformation de ces produits. Le pays d'Atatürk qui est le second transformateur d' or de la planète après la Chine.