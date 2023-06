Afrique de l'Ouest: Programme d'urgence pour le Sahel - Le Conseil d'orientation stratégique adopte le plan de travail annuel

Il s'est tenu, le vendredi 16 juin 2023 à Ouagadougou, la première session ordinaire de l'année du Programme d'urgence pour le Sahel (COS du PUS-BF). Il a été présidé par le Premier ministre, Me Appolinaire Joachimson Kyélem de Tambela.

Dans le but de jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru, de faire une analyse objective des résultats atteints en termes d'acquis et d'insuffisances dans l'exécution du Programme d'urgence pour le Sahel (PUS-BF), le Conseil d'orientation stratégique (COS) mis en place depuis 2017, a tenu sa première session ordinaire de l'année, le vendredi 16 juin 2023 à Ouagadougou. L'objectif de cette session était d'examiner l'état de mise en oeuvre du Plan de travail annuel budgété (PTAB) 2022 du PUS-BF, d'adopter le PTAB 2023 en vue d'optimiser sa contribution au Plan d'actions pour la stabilisation et le développement. Pour ce qui est du bilan des années de mise en oeuvre, il s'est avéré satisfaisant sur divers plans.

Selon le Premier ministre, président du COS, en seulement cinq années de mise en oeuvre, le PUS-BF a engrangé, à travers la capitalisation progressive de bonnes pratiques, des résultats probants, notamment en termes d'amélioration des conditions socio-économiques des populations et de renforcement des capacités opérationnelles des Forces de défense et de sécurité (FDS). Par ailleurs, au niveau socio-économique, on peut noter, entre autres réalisations, 15 Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) construits, 56 formations sanitaires normalisées et 84 ambulances acquises, 51 écoles primaires construites ; dans le volet eau potable et assainissement, 18 Adductions en eau potable simplifiée (AEPS) et plus de 300 forages réalisés, cinq AEP multi villages (AEP-MV) et 9 382 latrines institutionnelles et familiales réalisées.

En matière d'aménagement agricole et pastoral, plus de 50 hectares de bas-fonds aménagés, 10 650 ha d'espaces pastoraux ont été aménagés, 64 magasins de stockage de produits agricoles construits, etc., a ajouté Me Appolinaire Kyélem. En sus de ses réalisations socioéconomiques, a-t-il poursuivi, dans le domaine de la gouvernance administrative et locale, on note également 33 infrastructures de chefs de circonscription administratives et 61 infrastructures de mairies construites ou réhabilitées.

Répondre aux attentes pressantes des populations

Il faut ajouter que le secteur de la sécurité et défense publique a aussi engrangé des acquis. Grâce à ce programme, 30 commissariats, brigades de gendarmerie, des clôtures des enceintes, des Forces de défense et de sécurité (FDS) ont été construites ou réhabilitées. Au plan de la mobilisation des ressources, le programme a mobilisé sur la période 2017-2020 environ 320 milliards de francs CFA au profit du budget de l'Etat et des collectivités territoriales, essentiellement sous forme d'appuis budgétaires et d'appuis projets, a indiqué Maître Kyélem. Ces résultats ont été obtenus grâce à la stratégie retenue pour la mise en oeuvre de ce programme.

Selon, le chef du gouvernement, cette session va permettre de formuler de nouvelles orientations stratégiques qui peuvent véritablement conduire le programme vers la réalisation des objectifs escomptés, partant de la mise en oeuvre des priorités nationales. Mais pour y arriver, il nous faut impérativement trouver des solutions adaptées à l'évolution du contexte marquée par la reconquête progressive du territoire par nos forces combattantes, a-t-il précisé. C'est ainsi qu'il a exhorté les parties prenantes à travailler davantage, afin d'apporter une réponse pragmatique aux attentes pressantes des populations en matière de sécurité, de réduction des inégalités socio-économiques et de rétablissement de la paix et de la cohésion sociale.

Pour le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, le colonel Boukaré Zoungrana, depuis l'initiation du programme d'urgence pour le Sahel en 2017, malgré la situation sécuritaire que traverse le Burkina Faso, le rapport d'activités évalué de 2022 est louable. Lors des échanges, des difficultés ont été posées et des propositions ont été formulées. Le COS du PUS-BF a validé l'adoption de l'état de mise en oeuvre du Plan de travail annuel budgété (PTAB) de 2022 et du PTAB 2023.