Burkina Faso: Education nationale - Le Japon offre 18 CEG

Le ministre de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, Joseph André Ouédraogo a présidé la cérémonie de remise des Collèges d'enseignement général (CEG) offerts par le Japon et l'UNICEF, le lundi 19 juin 2023, à Ouagadougou.

Le Japon a conclu un accord avec le Fonds des nations unies pour l'enfance (UNICEF) pour la construction de 18 Collèges d'enseignement général (CEG) dans les régions du Centre et du Centre-Sud. A cet effet, les représentants desdites structures ont rencontré, les autorités coutumière et religieuse pour l'inauguration de ces 18 CEG, à l'école de Zongo, le lundi 19 juin 2023 à Ouagadougou. Pour le ministre Joseph André Ouédraogo, ces infrastructures d'une valeur de 6 milliards 550 millions F CFA ont été financées par l'UNICEF et le gouvernement du Japon à travers l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA). « Ces infrastructures sont composées de bâtiments éducatifs et administratifs, tous équipés, 64 salles de classe, 18 blocs administratifs, 90 blocs de latrine, des forages, du matériel et des fournitures scolaires et des aires de jeux», a-t-il détaillé.

Il a ensuite soutenu que la réalisation d'un établissement scolaire demeure un investissement de grande portée pour la jeunesse et d'une importance inestimable pour l'avenir d'un pays. Ce soutien illustre bien l'engagement sans faille du Japon à soutenir l'éducation de base de qualité pour tous, a-t-il souligné. Selon l'ambassadeur du Japon au Burkina, Kato Masaaki, l'achèvement rapide de ce projet, lancé le 25 février 2021, a été rendu possible grâce au professionnalisme et à la proactivité de l'UNICEF et de la JICA. Pour lui, sans être une réponse totale aux défis de l'éducation, ces infrastructures pourront permettre un tant soit peu la continuité des cours des élèves déplacés internes qui ont été privés de leur droit à l'éducation.

Pour la représentante de l'UNICEF au Burkina, Sandra Lattouf, ces infrastructures sont bien plus que de simples bâtiments. Car, elles offrent l'opportunité aux enfants d'avoir une éducation de base solide et d'être des citoyens mieux équipés pour participer à la construction de la nation. « Ces collèges représentent des modèles d'écoles post-primaires de qualité, adaptés aux enfants et vont permettre dans l'immédiat d'atteindre 3 414 enfants dont 1 988 filles et dans 15 ans plus de 60 000 enfants. A cela s'ajoutent des kits scolaires pour 7 178 enfants et la formation de 620 femmes et 1 184 hommes pour un environnement scolaire plus sûr », a-t-elle précisé.