Maroc: Première journée de l'industrie de la région de Fès-Meknès

La première édition de la journée de l'industrie de la région de Fès-Meknès a été organisée, samedi à Fès, avec la participation d'universitaires, de professionnels du secteur et d'experts de diverses régions du Maroc.

Initiée par la direction régionale de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), sous le thème "Secteur industriel: levier d'un développement économique régional", cette manifestation fait partie d'une série d'activités de la direction régionale de l'OFPPT touchant plusieurs secteurs dont le digital, l'hôtellerie et la restauration, la confection, le BTP et l'industrie.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de l'OFPPT, Hadafi Abdelhakim, a souligné que cette journée régionale de l'industrie vise à s'ouvrir sur l'environnement socio-économique de l'office et ses partenaires, ajoutant qu'elle était l'occasion pour présenter l'offre d'accompagnement de l'OFPPT au profit des industriels de la région.

M. Hadafi, qui a mis l'accent sur l'importance de la formation professionnelle en tant qu'élément incontournable dans l'accompagnement de la dynamique économique régionale, a fait état d'un taux d'insertion de près de 80% en moyenne dans les diverses filières au niveau de la région de Fès-Meknès.

Lors de cette rencontre, le directeur du Complexe de formation industrielle de Fès, Rachid Kandoussi, a souligné l'énorme effort déployé par le Maroc à tous les niveaux, pour faire de la formation professionnelle un véritable levier de promotion de l'emploi et du développement économique, ajoutant que l'objectif est de préparer les générations actuelles et futures à accompagner le nouveau modèle économique, social et environnemental.

Le complexe de formation industrielle de Fès propose des programmes de formation dans cinq sous-secteurs, à savoir l'électrotechnique, la fabrication mécanique, la mécanique automobile et la construction métallique. Ces filières sont hautement sollicitées sur le marché du travail, avec en moyenne trois voire quatre demandes pour chaque place disponible, témoignant ainsi de la forte demande des stagiaires.

Le débat a été axé lors de cette rencontre sur les moyens et les mesures à prendre pour mieux répondre aux besoins du secteur industriel dans la région de Fès-Meknès en matière de ressources humaines qualifiées.