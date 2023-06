Maroc: Convention de partenariat entre la SOREC et l'ANAPEC pour une inclusion économique et sociale durable des guichetiers

La Société Royale d'encouragement du cheval (SOREC) et l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC) ont signé récemment une convention de partenariat portant sur la structuration et la professionnalisation du métier de guichetier afin de favoriser l'inclusion sociale et économique de cette catégorie de travailleurs.

Signée par Omar Skalli directeur général de la Sorec et Noureddine Benkhalil, directeur général de l'ANAPEC, en présence de Mohammed SadikI, ministre de l'agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts et de Younes Sekkouri, ministre de l'Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l'Emploi et des Compétences, cette convention a pour ambition de développer des synergies entre les deux institutions afin de faire évoluer le métier de guichetier en lui conférant un statut formalisé et en donnant la priorité à l'adéquation entre les compétences des guichetiers et les besoins du marché du travail.

«Ce partenariat est un vecteur d'intégration socio-économique, ainsi qu'un stimulant pour la croissance économique. Nous sommes convaincus de la nécessité de pérenniser des systèmes efficaces qui garantissent à la fois une meilleure insertion économique des jeunes, une formalisation des métiers de la filière équine et une compétitivité durable des entreprises de notre écosystème. Cette convention s'intègre dans notre volonté d'encourager l'émergence d'une société durable, inclusive et performante» affirme Omar Skalli.

Noureddine Benkhalil a souligné que ce partenariat permettra la satisfaction des besoins de la SOREC, notamment à travers le sourcing et la promotion des compétences qui répondent parfaitement aux spécificités de l'activité. Outre le volet recrutement, cette collaboration fructueuse impliquera également l'appui de la SOREC et son réseau de vente particulièrement au niveau de la formation d'un pool de candidats qualifiés et motivés moyennant une formation à la carte. Nous apporterons aussi notre soutien au réseau de vente de la SOREC en accompagnant le développement de ses franchisés par le biais de notre dispositif d'appui à l'entrepreneuriat.

Les guichetiers auront accès à un accompagnement efficient en vue d'une meilleure employabilité sachant qu'après leur recrutement, via l'ANAPEC, ils bénéficieront d'une protection sociale. De plus, les partenaires de la SOREC pourront optimiser leur recrutement en faisant appel à des ressources formées et dotées de compétences répondant aux besoins réels des recruteurs.

Occupant un rôle central et essentiel dans l'écosystème et dotée d'une responsabilité notable en tant qu'intermédiaire, la SOREC, à travers ce partenariat, réitère son engagement à initier des actions favorisant la lutte contre la précarité et l'inclusion économique et sociale des populations fragiles.