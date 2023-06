Tunisie: Le Dr Ben Abid sur la blessure de Chaâlali - Reviendra, reviendra pas ?

Secret médical ou pas, le Docteur Moncef Ben Abid a parlé pour finalement ne rien dire à propos de la nature de la blessure de Ghailane Chaâlali, ni sur l'intensité de sa gravité. Même si les échos ne sont pas rassurants.

Une vague de soutien et de solidarité envers l'international «sang et or» Ghailane Chaâlali a envahi les réseaux sociaux la semaine dernière après qu'une rumeur s'est propagée sur la Toile faisant allusion à une probable fin de carrière du joueur à cause de la blessure dont il souffre depuis mars dernier.

Pour rappel, Ghailane Chaâlali s'est fait opérer au genou au mois de mars dernier. Depuis, le joueur est loin des terrains alors que sa période d'absence ne devait pas dépasser les six semaines.

Le dernier match auquel Ghailane Chaâlali a participé était celui disputé au Caire devant le Zamalek le 7 mars dernier pour le compte de la 4e journée de la phase des groupes de la Ligue des champions. Sorti en cours de jeu, précisément à la 77' du match et remplacé par Bougrine, Chaâlali n'a plus mis les pieds sur un terrain de football.

Le flou persiste

Alors que son absence a dépassé de loin la période initialement annoncée (six semaines), c'est le silence radio du côté de la direction de l'Espérance à propos de l'état de santé de son joueur.

Dimanche, le Docteur Moncef Ben Abid s'est exprimé sur l'état de santé de joueur : «La blessure de Ghailane Chaâlali exige une période de traitement plus longue. Le joueur souffre d'une blessure différente que celle contractée précédemment au ménisque», a-t-il déclaré avant d'ajouter : «Les blessures à ce niveau sont différentes. Il y a les blessures au niveau du cartilage, des ligaments et de la membrane osseuse. Ce genre de blessures nécessite des périodes de traitement beaucoup plus longues. Au fait, on peut aller jusqu'à deux mois, voire un peu plus. Dans tous les cas, je ne peux pas divulguer la nature de la blessure de Chaâlali, car elle relève du secret médical».

Secret médical, dites-vous ?

Au final et avec tous les respects que nous lui devons, le Docteur Ben Abid a finalement parlé pour ne rien dire. Il n'a pas éclairé la lanterne de l'opinion publique ni sur la nature de la blessure de Ghailane Chaâlali, ni sur sa gravité.

Le Docteur Ben Abid a avancé comme argument le secret médical. Or, le secret médical ne peut être avancé (coutume oblige dans le monde entier) pour des blessures sportives qui, elles, concernent le club, les supporteurs et les médias.

C'est que partout dans le monde, celui du football professionnel, le vrai, les clubs de foot communiquent sur la nature des blessures de leurs joueurs et de la durée de leur invalidité. Car elles conditionnent la carrière du footballeur et ses rapports avec son employeur, soit son club. On parle de l'activité même du joueur, c'est-à-dire les jours de travail qu'il doit, ou pas du reste, envers son employeur. Cela n'a rien à voir avec son état de santé personnel.

Bref, aucun médecin sportif ni un club de football professionnel ne s'est caché derrière le secret médical pour justifier sa non-communication sur la blessure de l'un de ses joueurs.

Cela dit, des questions qui s'imposent aujourd'hui. Quelle est la vraie nature de la blessure de Chaâlali ? Quelle est sa durée ? Y a-t-il eu une erreur commise quelque part ? Mais la question la plus importante demeure la suivante : la carrière du joueur est-elle condamnée ?

A ce jour, nous n'avons aucune réponse à aucune de ces questions et ce n'est pas normal, puisqu'il s'agit de l'état de santé d'un joueur international en plus.