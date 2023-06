Tunisie: «EFOR» 2023-2027 - Soutenir les agricultrices

Ce projet sera mis en oeuvre dans les gouvernorats de Béja, Gafsa et Kasserine, suivant une approche territoriale participative et fondée sur l'égalité entre femmes et hommes.

Jeudi dernier, le projet «Emancipation des femmes et organisations rurales-Efor» a été lancé, sous l'égide des deux ministères de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et celui de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, avec l'appui technique et financier du Groupe AFD en Tunisie. Ceci étant, de par le rôle fondamental des femmes tunisiennes dans la société en général et en milieu rural en particulier, «Efor» vise à promouvoir l'autonomie sociale et économique des femmes agricultrices dans les gouvernorats de Béja, Gafsa et Kasserine, en adoptant une approche territoriale participative et fondée sur l'égalité entre les femmes et les hommes.

Financé par l'Agence française de développement (AFD) avec un budget de 4,5 millions d'euros, le projet «Efor» sera mis en oeuvre avec l'appui d'Expertise France (EF) sur une période de quatre ans à partir de 2023.

Ont pris part à l'atelier de lancement du projet des représentants des secteurs public et privé tunisiens, des organisations professionnelles, de la société civile tunisienne et des partenaires techniques et financiers internationaux. L'objectif primordial consiste à accroître l'égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur agricole en Tunisie, fournir un soutien multidimensionnel aux femmes travaillant dans le secteur agricole, afin de renforcer leur autonomie socio-économique, améliorer leurs conditions de vie, d'une part, et revaloriser leurs statuts au niveau de leur famille et de leur communauté, d'autre part.

600 ménages bénéficiaires

Ce projet adoptera une approche de développement territoriale participative axée sur la résilience, notamment aux effets des changements climatiques qui représentent aujourd'hui un défi majeur pour le secteur agricole en général et pour les femmes en particulier. Les exploitations familiales et les groupements féminins (GDA/Smsa) spécialisés dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles bénéficieront aussi des actions du projet.

Plus de 7.000 personnes profiteront des activités de sensibilisation sur l'importance du rôle des femmes dans le domaine agricole (production, transformation, mise en marché), visant à faire évoluer les normes sociales en milieu rural. De même, plus de 600 ménages, représentés par 30 organisations professionnelles agricoles (OPA) réparties sur les trois gouvernorats, recevront des appuis techniques et financiers pour améliorer leur production en quantité et en qualité (formations techniques, accompagnement et organisationnel, fourniture d'équipement et de matériel), de manière à améliorer de façon durable leurs revenus. Environ 60 agents publics des deux ministères seront renforcés pour faciliter la mise à échelle des acquis du projet.