Afrique: International Food Show Africa - Développer les activités sur le marché africain

Le Salon international des industries agroalimentaires «International Food Show Africa-IFSA Africa 2023» se tiendra au Parc des expositions du Kram du 20 au 23 juin 2023. Il s'agit d'un salon similaire au Gulf Food Exhibition à Dubaï, au Sial en France et à Abu Dhabi ainsi qu'à FHA à Singapour.

La Tunisie a plus que jamais besoin de faire avancer ses investissements, de soutenir ses exportations et de mettre en valeur et en évidence ses atouts les plus importants, au niveau international, surtout après les mutations internationales de ces dernières années et les difficultés économiques que le monde est en train de vivre.

C'est dans cette optique que se tiendra le salon international des industries agroalimentaires «International Food Show Africa-IFSA Africa 2023» qui aura lieu au Parc des expositions du Kram du 20 au 23 juin 2023. Il s'agit d'un salon similaire au Gulf Food Exhibition à Dubaï, au Sial en France et à Abu Dhabi ainsi qu'à FHA à Singapour.

Le salon va cibler divers pays africains en s'appuyant notamment sur le rapprochement des importateurs africains et des fabricants tunisiens et internationaux de manière à transformer la Tunisie, avec un travail en continu, en une plateforme commerciale mondiale pour le continent africain, devenant ainsi un tremplin pour nos industriels sur ces marchés internationaux.

«Food Show Africa-IFSA Africa 2023» sera une bonne occasion aux entreprises ayant l'intention de développer leurs activités sur le marché africain et les échanges intra Africains. Cet évènement international sera animé par des séminaires assurés par des professionnels et des experts chevronnés, il accueillera également des réunions B2B entre les exposants et les acheteurs hébergés suivant un programme préétabli «Hosted Buyers».

L'exposition proposera également un programme spécial et unique qui permettra aux visiteurs internationaux de goûter chaque jour les plats et les boissons nationaux les plus délicieux de l'un des quatre pays participant au programme, comme une double occasion de présenter la culture et l'histoire du pays et encourager le tourisme en plus de conclure des accords commerciaux.

Transformation et emballage

L'ifsa présentera les dernières technologies de transformation alimentaire et d'emballage. Cet événement, pour la première fois événement régional, deviendra le lieu de rencontre idéal en Afrique du Nord entre les différents acteurs du secteur de l'agro-industrie et de l'emballage alimentaire : entreprises agroalimentaires, sites de production et structures d'appui au secteur des agro-industries.

Couvrant tout le spectre des technologies de transformation et d'emballage des aliments et des boissons, de la chaîne du froid, de l'entreposage et des solutions logistiques, l'Ifsa est l'endroit incontournable pour les fabricants, les détaillants, les professionnels de la restauration, les importateurs et les distributeurs pour trouver des solutions qui peuvent améliorer leur production et les besoins opérationnels.

Le secteur agroalimentaire en Afrique est un enjeu stratégique pour l'industrialisation et le développement de tous les pays du continent africain. Pour les économies africaines, le secteur agroalimentaire est une véritable aubaine, représentant près de 313 milliards de dollars américains. La croissance de ce secteur est soutenue par l'implication de toute la chaîne de valeur : production agricole, deuxième transformation, distribution et vente aux consommateurs.

D'ici 2030, les entreprises opérant dans le secteur agroalimentaire sont susceptibles de générer un marché de mille milliards de dollars. Cette croissance met en évidence les nombreuses opportunités qui s'offrent aux entreprises opérant dans ce secteur et aux différents acteurs impliqués dans la chaîne de valeur.

Répondre aux besoins du marché africain

Le développement du secteur agroalimentaire permet d'accroître l'autosuffisance alimentaire, de stimuler l'économie africaine et de créer des emplois. Cependant, et malgré les nombreuses ressources de l'Afrique, il y a un sérieux manque d'expertise commerciale nécessaire pour libérer le plein potentiel du secteur agroalimentaire. Les freins au développement de ce secteur sont dus au manque de capacités et de compétences humaines.

Les industries africaines n'ont pas une expérience suffisante en matière de gestion et de développement d'entreprises opérant dans le secteur agro-industriel. Il est également essentiel de maîtriser les différents éléments de la chaîne de valeur pour assurer le succès du secteur agro-alimentaire.

Les organisateurs de l'évènement expliquent que les expériences acquises dans l'organisation du Salon international de l'aérospatiale et de la défense qui s'est tenu à l'aéroport international de Djerba-Zarzis en mars 2020 et à l'aéroport international d'Enfidha-Hammamet en octobre 2022 et en ligne, ont consolidé leur volonté de transformer la Tunisie en une plateforme africaine pour les divers acteurs internationaux dans différents secteurs stratégiques pour notre pays.

Ils ont aussi insisté sur l'importance des expositions spécialisées dans le monde qui sont devenues l'un des piliers pour le développement du commerce international, des exportations, des investissements, avec un impact direct sur le secteur touristique, commercial et industriel pour le pays organisateur.