Sénégal: BRVM - Légère remontée du Price Earning Ratio du marché durant la semaine du 12 au 16 juin 2023.

Le Price Earning Ratio (PER) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une légère remontée de 0,3 point au terme de la semaine du 12 au 16 juin 2023, selon la Revue Hebdomadaire, une publication de la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.

Selon cette publication, ce PER est passé de 8,54 le 12 juin 2023 à 8,84 le 16 juin 2023. En revanche, le rendement moyen du marché a enregistré une baisse de 0,04 point de pourcentage à 8,22% le 16 juin contre 8,26% le 12 juin 2023.

Concernant la capitalisation boursière globale du marché, elle enregistre une baisse de 0,10% à 17 383 milliards de FCFA.

Au niveau du marché des actions, le titre Solibra Côte d'Ivoire réalise la plus forte hausse sur la semaine avec +14,67%. Selon CGF Bourse, le titre reste néanmoins sur un trend baissier. «En effet, analyse la SGI, le volume d'actions négocié sur la semaine (234 titres) reste faible pour clamer un retournement de tendance et les fondamentaux de la société se sont dégradés au terme de l'exercice 2022 (baisse de 94,47% du résultat net, hausse du niveau d'endettement et pression sur la trésorerie).» Selon toujours CGF Bourse, tout porte à croire que la montée du cours du titre est le fruit d'une spéculation.

La plus forte baisse hebdomadaire de cours est celle de SICOR Côte d'Ivoire avec -6,07%. Selon CGF Bourse, la baisse du cours du titre ne fait aucun doute dans les rangs des intervenants du marché. «La société est victime d'un manque de communication autour de son activité et son cours stagne entre 5 405 FCFA et 6 500 FCFA depuis le début de l'année» a souligné CGF Bourse. La SGI rappelle que la société n'a pas communiqué sur son activité des trois dernières années, et les derniers états financiers mis à la disposition du public datent du 22 septembre 2021 et concernent l'exercice 2019 qui s'est soldé par un résultat bénéficiaire de 2,35 millions FCFA. Sur la semaine le titre perd 6,07% avec un volume de 80 titres échangés avec toujours un manque de contrepartie à l'achat.

Le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a clôturé la semaine avec une capitalisation boursière de 10 078 milliards FCFA au 16 juin contre 10 105 milliards FCFA au 12 juin, soit une baisse de 0,26%. CGF BOURSE justifie cette régression de la capitalisation boursière par le remboursement partiel du capital de certains emprunts obligataires tels que le BIDC-EBID 6,10% 2017-2027, le FCTC NSIA BANQUE 7% 2020-2025, le TPCI 5,80% 2020-2027, le TPCI 5,90% 2020-2030 et le TPCI 5,80% 2020-2027.

Au terme de la semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s'est établie à près de 1,78 milliard FCFA contre 743,22 millions FCFA la semaine précédente, soit une hausse de 1,03 milliard FCFA.

Les transactions du marché portent principalement sur 50 000 titres transigés le 12 juin 2023 sur l'emprunt obligataire TPCI.O79 dénommé « TPCI 5,75% 2023-2030 » pour un montant global de 499,6 millions FCFA.

S'agissant du marché monétaire, CGF Bourse signale que sur la période du 12 au 16 juin 2023, les émissions des trésors publics des pays de l'UMOA ont été totalement couvertes par les montants offerts par le marché. Les taux d'absorption sont compris entre une fourchette de 61,92% pour l'Etat de la Côte d'Ivoire et de 100% pour l'Etat du Niger. Les émetteurs ont sollicité le marché des titres publics pour un montant global de 156,92 milliards FCFA contre 110 milliards FCFA la semaine précédente, soit une hausse des besoins de 42,65%. Les soumissions s'élèvent à un montant global de 201,19 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 128,22%. Le montant global retenu est de 163,52 milliards FCFA, soit un taux d'absorption de 81,28%.