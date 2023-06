Sénégal: Passation des marchés - La Banque mondiale sensibilise les entreprises

Ouverture ce 20 juin 2023 de l'atelier de sensibilisation pour les entreprises. La rencontre d'une journée est organisée par la Banque mondiale. L'objectif est d'informer le secteur privé et la société civile sur les mécanismes de passation des marchés dans les projets financés par la Banque mondiale.

Comment saisir les opportunités ? Quelles erreurs à éviter lors de la préparation des offres ? Comment fonctionne le mécanisme de plainte ?

Autant de questions qui seront abordées lors de cette importante rencontre.

Lors de l'ouverture des travaux, Luc Lecuit - adjoint au directeur des opérations de la Banque mondiale au Sénégal a déclaré que les marchés publics sont les acquisitions faites par les gouvernements et entreprises publiques de biens, services et travaux.

«Les marchés publics sont l'utilisation d'une part importante des impôts payés par les contribuables, et il est attendu que les gouvernements les utilisent de manière efficace de manière à garantir une grande qualité de niveau de service et la sauvegarde des intérêts publics. Les montants utilisés dans les marchés publics représentent entre 13 à 17% du Pib d'un pays », a souligné M. Lecuit.

Il a ajouté que la Banque oeuvre avec les pays pour éradiquer l'extrême pauvreté et pour atteindre les aspirations nationales de développement.

«La Banque est un partenaire du Sénégal depuis de nombreuses années et le portefeuille actuel est d'environs USD 2.8 milliards en projets. Les marchés publics sont un levier important pour les politiques économiques, sociales et environnementales, notamment pour les Pme, les entreprises détenues par les femmes, et le développement durable », a révélé l'adjoint au directeur des opérations de la Banque mondiale. Il a expliqué que lors de cet atelier, les participants discuteront également de l'intégrité et des normes environnementales et sociales qui sont au centre des procédures de passation des marchés financées par la Banque.

Luc Lecuit dit attendre des échanges ouverts et francs de manière à faire mieux connaître au secteur privé et à la société civile les règles et procédures de passation des marchés de la Banque mondiale de manière à accroître la participation aux marchés ainsi qu'augmenter le respect des délais et la qualité de l'exécution des contrats.