Congo-Kinshasa: CENI, Gouvernement, partenaires techniques face à leurs responsabilités, 2023 - La MOE-C formule une série de recommandations pour des élections transparentes, crédibles et apaisées dans les délais

La Mission d'Observation Electorale Citoyenne (MOE-C) a, officiellement, publié ce lundi 19 juin 2023, son rapport final sur les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs, telles qu'organisées par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), il y a quelques mois, sur les trois aires opérationnelles disséminées à travers l'étendue du territoire national.

Fruit de la collecte des données faite par les Observateurs longs termes (OLT), ce rapport met en lumière les avancées et les failles survenues au long de cette étape importante du processus électoral en vue de cimenter la confiance de toutes les parties prenantes.

De façon plus globale, le rapport de la MOE-C note que les congolais ont répondu favorablement à l'appel de la CENI qui, en dépit des contraintes liées notamment, à l'insécurité dans l'Est, aura réussi à enrôler, in fine, près de 44 millions d'électeurs valides, hommes et femmes mêlés.

Jonas Tshiombela, Chef de la Mission, qui a procédé à la restitution du travail des OLT, au cours d'une cérémonie tenue dans l'immeuble de la Territoriale, a, cependant, exhorté la CENI à tout mettre en oeuvre pour garantir la transparence, la crédibilité et l'inclusivité du processus et ce, en prévision des prochaines joutes électorales prévues en décembre 2023, conformément aux délais constitutionnels.

Dans son rapport, la MOE-C attire, dans la même optique, l'attention de l'équipe de Denis Kadima sur la formation du personnel électoral et appelle le Gouvernement à s'acquitter, dans les meilleurs délais, de son devoir consistant à doter la Centrale électorale des moyens financiers en perspective du grand rendez-vous de décembre 2023.

Le destin de notre pays, c'est maintenant qu'il faut le prendre en mains...

«La Mission de l'observation électorale citoyenne a déployé plus de 225 observateurs sur l'ensemble de trois aires prévues par la CENI sauf dans les zones qui étaient en proie à l'insécurité et aussi à l'étranger.

Il était question en cette matinée de rendre public ce que nous avons vu au niveau des centres d'inscription, au niveau des personnels, au niveau de la participation de la population, pour formuler des recommandations pour que le processus s'améliore, le but étant de rapprocher les uns des autres, de renforcer la confiance des parties prenantes pour que les élections soient plus paisibles.

Aussi, pour attirer l'attention des autorités et de la CENI et de la République et des partenaires techniques et financiers sur leur contribution et participation en termes des efforts pour que les congolais aillent aux élections paisibles et inclusives. Nous avons rendu public ce rapport sur base de ce qu'on a observé sur terrain. Nous avions un échantillon de 40% de centres d'inscription qui ont été prévus par la CENI.

Nous sommes là pour attirer l'attention des autorités qui organisent les élections sur les points d'attention pour qu'on arrive à des élections inclusives aux résultats acceptés par tous », a-t-il mis en relief. Il a, dans la foulée, annoncé que la MOE-C va, incessamment, renouveler des énergies, en vue d'encadrer les opérations d'enregistrement des candidats sur l'ensemble du pays. C'est dans cette veine qu'il a lancé un appel aux partenaires techniques et financiers pour un accompagnement dans cette lourde mission.

Nécessité de la formation pour le suivi des opérations électorales

«Nous sommes en pleine planification de comment nous comptons encadrer les opérations d'enregistrement des candidats sur l'ensemble du territoire national.

Nous sommes en train de travailler là-dessus pour voir dans quelle mesure nous pourrions encore suivre comment les candidats sont enregistrés. Une formation a déjà été faite à ce sujet, nous allons continuer la semaine prochaine pour que les observateurs qui seront sur terrain sachent à quoi ils ont à faire...

Et aussi, la question du contentieux parce qu'on aura un contentieux bientôt. Nous attirons l'attention des partenaires techniques et financiers parce qu'il faut former les magistrats, il faut former les juges, il faut former les Avocats, il faut former tous ceux qui vont accompagner les candidats.

Nous attirons l'attention de la population congolaise. Le destin de notre pays, c'est maintenant qu'il faut le prendre en mains. Là, nous venons de réaliser une mission de plus de 225 observateurs longs termes avec les moyens de bord », a-t-il insisté.