Afrique: CAN 2024 - 11 victoires enregistrées à l'extérieure en 19 matches joués

La joie des Léopards de la RDC

11 victoires ont été enregistrées à l'extérieur en 19 matches livrés jusque-là à travers le continent pour le compte de la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN Côte d'Ivoire 2023. A domicile, l'on n'a compté que 6 victoires, contre 2 nuls.

Dans les archives des différentes éliminatoires des compétitions de la CAF, l'on a jamais enregistré au tant des victoires à l'extérieur en une journée comme c'est le cas. Un tableau qui montre la révolution du football africain qui va lentement mais surement vers la fin définitive de cette histoire de complexité lorsqu'on joue à l'extérieure.

Dans les 11 victoires à l'extérieure ; il y a d'abord celles du groupe A avec la Guinée-Bissau qui est allée battre les Sao Tomé-et-Principe (0-1), et le Nigeria qui s'imposé à Sierra Léone (3-2). Dans le groupe B, les Eperviers du Togo bien qu'éliminés, sont allés battre l'Eswatini (2-0). Les Pharaons d'Egypte ont pris la tête du groupe D en allant surprendre la Guinée (2-1) à Conakry.

Dans le groupe E, les Palancas Negras d'Angola sont restés dans la course pour la qualification après leur victoire à Bangui devant la Centrafrique (2-1). Dans le groupe F, l'Algérie, déjà qualifiée avec 4 victoires en 4 matches, est allée sans pitié, stopper les rêves des Ougandais, à Kampala, en leur infligeant une défaite de 2-1. L'Algérie reste pour le moment la seule équipe qui n'a pas encore perdu le moindre match depuis le début de cette campagne.

Dans le groupe G, le Mali s'est déplacé à Brazzaville pour battre le Congo (2-0), de même que la Gambie qui est allée faire une démonstration de force à Djouba devant le Soudan du Sud (3-2). Les Comores dans le groupe H, sont allés s'imposés à Lesotho (1-0). Pour leur part, les Léopards de la RDC dans le groupe I ont quitté Kinshasa pour aller désillusionner les Panthères du Gabon à Franceville (2-0). Enfin, le Mozambique dans le groupe L s'est imposé à Kigali devant le Rwanda (2-0). Ce qui fait un total de 11 victoires à l'extérieure.

Les 6 victoires à domiciles sont à mettre à l'actif du Cap-Vert qui a battu le Burkina-Faso (3-1), la Tanzanie a battu le Niger (1-0), la Zambie a humilié la Côte d'Ivoire (3-0), et l'Afrique du Sud qui n'a pas tremblé devant le Maroc à Johannesburg (2-1). Enfin, les deux matches nuls ont été joués d'abord à Cotonou entre Bénin et Sénégal (1-1) ; et à Antananarivo entre Madagascar-Ghana 0-0.

Voici les 14 pays déjà qualifiés

Sont déjà qualifiés : dans le groupe A, le Nigeria (12 points) et la Guinée-Bissau (10 points) ont déjà leur ticket en main, de même que le Burkina-Faso (10 points) et le Cap-Vert (10 points) dans le groupe B. Dans le groupe D, l'Egypte (12points) et le Guinée (9 points) sont bel et bien qualifiés. L'Algérie (15 points) dans le groupe F s'est qualifiée dans un boulevard presque vite. Dans le groupe G, c'est le Mali (12 points) qui sera en Côte d'Ivoire ; le Gambie et le Congo se battent pour une deuxième place de ce groupe.

Dans le groupe H, la Zambie (12 points) et le Côte d'Ivoire (10points) qualifiées. La Guinée-Equatoriale (12points) et la Tunisie (10points) dans le groupe G sont dans le bon. Dans le groupe K, le Maroc et l'Afrique du Sud également qualifiés, et enfin, le Sénégal qualifié dans le groupe L.