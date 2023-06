Sénégal: La Ruse de la Raison

«Le Président Sénégalais Macky Sall a utilisé son système judiciaire pour chercher à emprisonner son opposant le plus farouche, Ousmane Sonko. Résultat : 16 morts. Le président Joe Biden des Etats Unis d'Amérique s'est servi de son système judiciaire pour chercher à emprisonner son opposant le plus farouche, Donald Trump. Résultat : zéro mort. La différence entre les deux situations est énorme en terme de perte en vies humaines, mais le modus operandi est le même ».

La ruse de la raison est une expression tirée du corpus hegelien. Pour Hegel, il y a de la raison dans l'histoire. Ses étudiants avaient d'ailleurs mis ensemble ses cours dans un livre intitulé, « La Raison dans l'Histoire ». Il s'agit ici de la raison objective qui accompagne l'histoire humaine. Les passions sont en fait ce qui s'oppose à la raison et qui nous pousse à agir. Il y a trois motivations passionnelles principales qui font agir les humains : la domination, l'ambition et la cupidité. Nous sommes généralement mus par les passions qui sont souvent dénuées de toute rationalité. La passion se joue à l'insu de la volonté de la raison.

Nous sommes généralement devant deux accueilles. Devant une situation, comme la descente aux enfers de notre pays, on peut soit décider de ne rien faire, et laisser les choses s'auto-déployer, laisser la folie des hommes se déployer à Kinshasa à travers les fêtes, danses et voyages intempestifs, soit travailler à cultiver la raison et la liberté ; travaillez honnêtement pour espérer sortir le pays de la folie des hommes qui le détruisent. Il me semble que nous sommes engagés dans le premier cas de figure. Mais, Hegel nous dit que la raison se sert souvent de la folie des hommes pour conduire l'histoire, l'histoire entendue comme mise en oeuvre de la liberté. C'est ce qu'il appelle la ruse de la raison.

En effet, on se rend compte que dans l'histoire ce qui est plus efficace, ce sont les passions, ce sont elles qui font l'histoire. On est toujours face à la prospérité du vice et au malheur de la vertu. Pour Hegel, en fait, la raison se sert de la passion pour faire l'histoire. La raison utilise les passions à son propre profit. Les gens agissent par des passions basses, telles que la domination, l'ambition et la cupidité. Selon Hegel, ce sont justement ces passions que la raison utilise pour s'imposer aux hommes. La raison se sert de la passion pour conduire l'histoire. C'est cela que Hegel appelle la ruse de la raison.

Parfois, nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, surtout au niveau de notre pays. Nous avons l'impression que le pays avance irrémédiablement vers un abime. Au niveau individuel, nous ne savons même pas où la vie nous conduit. Les choses qui arrivent au pays et qui nous arrivent individuellement, semblent irrationnelles et incompréhensibles. Mais, soudain, tout semble trouver un sens, une direction dans notre histoire. Qu'en pense Hegel ?

Pour Hegel, le chef ne fait pas l'histoire, il est fait par elle. Les grands hommes sont faits par l'histoire. C'est l'histoire qui les crée, plus exactement, le Zeitgeist, l'Esprit du temps qui les commande.

Dans la lutte passionnelle pour atteindre ses ambitions, le chef prend parfois des chemins irrationnels, en l'occurrence, la fraude électorale, la dictature, le populisme. Toute cette folie pourrait provoquait une révolte populaire qui conduirait au bout du compte à l'arrivée au pouvoir d'un leader un peu plus à l'image de ce qu'attend la population. La raison, par des chemins sinusoïdaux, conduit à sa propre version de l'histoire.

A Iéna, lorsque Hegel a vu passer Napoléon sur son cheval, Il s'écria, « J'ai vu l'âme du monde sur ce cheval.

Pour le philosophe, Napoléon était l'incarnation d'un esprit qui le dépassait. Napoléon avait à la fois le fusil et le code civil. Par la force, il est arrivé tout de même à imposer un Etat rationnel.

Pour Hegel, on peut agir par la passion et aboutir à quelque chose de rationnel. Bref, il y a pour Hegel, la RAISON, l'ESPRIT, bref, la Providence divine qui conduit l'histoire collective et individuelle. La raison le fait souvent à travers des passions irrationnelles, c'est cela qu'il appelle la ruse de la raison.

Même si nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, même si nous avons l'impression d'être conduit par la folie des hommes, l'ESPRIT fait notre histoire. C'est la ruse de la raison !