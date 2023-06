Congo-Kinshasa: Secrétariat Général et Présidence provinciale du MSC/Kinshasa, MSC - Laurent Batumona nomme Edouard Kabukapwa et Daniel Mbuya

L'Autorité Morale du Mouvement de Solidarité pour le Changement, Laurent BATUMONA, a annoncé, samedi 17 juin dernier, les nominations de Hauts Cadres de son Parti. Edouard Kabukapwa en tant que nouveau Secrétaire Général du MSC et le Pasteur Daniel Mbuya comme Président provincial du MSC/Ville de Kinshasa. Edouard Kabukapwa succède à Feu Tchebwa Norbert, après avoir servi avec dévouement et professionnalisme pendant plusieurs années. Le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa était jusque-là le président Interfédéral.

Finie la veillée d'armes au sein du MSC. Des nominations sont intervenues pour combler les vides. L'annonce qui a été faite au cours d'une matinée politique qui s'est tenue à la Cellule Rambo dans la commune de Ngaliema a levé toute équivoque. «Ces nominations ont été une grande surprise. C'est une façon pour le président Laurent Batumona, Autorité Morale de resserrer son premier cercle », explique Bita Inana.

Allié naturel de Fatshi et de l'UDPS, Laurent Batumona est resté fixe dans ses bottes, inébranlables aux bruits de ses détracteurs. Il a affirmé à cette rencontre que les trois mosaïques qu'il a créées les sont avec l'accord du Président de la République pour lui donner une majorité parlementaire rajeunie. Rien n'a été fait en cachète comme prétendent les mensongers. Insécurité dans le Kwango un complot pour anéantir l'ascension du MSC.

La nomination est chose faite au MSC. C'est l'occasion pour l'opinion de comprendre les vrais enjeux qui ont présidé au choix de nouveaux acteurs au MSC de Laurent Batumona. Des analyses vont dans tous les sens pour tirer le fil qui aurait guidé ce choix. Aujourd'hui, des milliers des membres sont plus qu'éclairés. Car, la défection médiatisée n'a été que l'ombre d'elle-même.

La nomination d'Edouard Kapukapwa au poste de Secrétaire Général du MSC et du Pasteur Daniel Mbuya à celui du gouverneur du MSC ville de Kinshasa est à la hauteur des attentes de la population qui avait voulu voir le reflet du renouveau, des nouveaux hommes de Laurent Batumona notamment, en terme d'efficacité, d'action et de dynamisme, caractère qui a fortement fait défaut à la première équipe.

Cette nomination est faite pour contenter tout le monde. Le nouveau chef de l'administration du MSC possède une vaste expérience nationale et internationale, parce qu'ayant participé à plusieurs forums dans la gestion de la res publica. Avant de prendre ses nouvelles fonctions, Edouard Kabukapwa était le Porte-parole du MSC.

Il était ministre des affaires foncières et a servi dans beaucoup d'organisations. C'est le cas également du nouveau gouverneur du MSC pour la ville de Kinshasa qui, quant à lui, a reçu l'appel de servir Dieu.

Une ascension fulgurante du MSC

Alors que le gouvernement provincial du Mouvement de Solidarité vient de démissionner et que l'Autorité Morale du MSC a jugé mieux de combler le vide, Eduard Kabukapwa, lui, a trouvé un nouveau point de chute ainsi que son compère Pasteur Daniel Mbuya, des poids lourds. Daniel Mbuya a déjà démontré sa puissance de mobilisation au MSC.

En effet, les nominations tant attendues du MSC sont enfin intervenues au bon moment où on venait de célébrer une « grande messe noire» par les détracteurs. Qu'à cela ne tienne.

Le Parti se ressaisi et s'est interrogé pour savoir si l'objectif visé qui consiste à rendre l'action du parti MSC plus efficace, en prenant en compte toutes les observations émises jusqu'à ce jour, s'est traduit dans le choix opéré à travers les personnalités retenues et qui viennent de faire leur entrée dans le cercle de haute responsabilité. Il est important de souligner que ces nominations doivent avoir, entre autres buts, de susciter un « second souffle » au sein du MSC, a fait savoir Placide Luzolo un cadre du Parti.

Toutefois, s'il s'agit de ces deux hommes forts d'être une « équipe qui gagne », autant de résoudre maintenant, vite et bien, à réajuster le tir en vue de donner une nouvelle impulsion à l'action du Leader visionnaire, Laurent Batumona et au MSC au regard de grands défis à relever notamment les élections.

Laurent Batumona : les mosaïques pour une majorité rajeunie à Fatshi

Réunissant tous les cadres de sa famille politique, il a éclairé certaines zones d'ombre sur son interpellation au Conseil National de Sécurité. Malgré les accusations, il a rappelé qu'il est l'allié naturel du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Contrairement à ceux qui estiment qu'il a créé les trois regroupements mosaïques pour écarter le Chef de l'Etat. Il répond : "J'ai créé les mosaïques avec l'accord du Président de la République. Ce que disent les détracteurs ne sont pas le fruit de leur imagination.

Le siège des FPAU est prise en charge par moi-même", a-t-il affirmé. Il s'est posé la question de savoir comment quelqu'un qui prend en charge le siège des FPAU peut s'écarter de l'UDPS. "Je suis moi-même élu de l'UDPS, Je suis un député provincial élu sur la liste de l'UDPS", affirme-t-il avant d'ajouter : « Je suis l'Allié naturel de l'UDPS par rapport aux braillards, les regroupements politiques sont créés pour maximiser les chances de donner au Chef de l'Etat une majorité parlementaire rajeunie.

Insécurité dans le Kwamouth : un complot contre Laurent Batumona

Il a fait une mise au point au cours de cette matinée politique sur la fameuse accusation selon laquelle c'est Laurent Batumona qui finance les milices Mobondo dans le Kwango. Et puis, Pourquoi les gens sont décapités ailleurs et non pas dans sa ferme. Il a fait savoir qu'il a cette ferme depuis près de 40 ans. Les restes ne sont que des affabulations pour ternir l'image du Leader du MSC.

Pour les élections à venir, les Forces Politiques Alliées de l'UDPS dont il est le Coordonnateur général a réussi à constituer, en fonction de divers liens, trois regroupements : l'Alliance pour le Mouvement de Solidarité pour le Changement, AMSC, l'Alliance des Acteurs Politiques pour le Changement au Congo, APCCO et l'Alliance et Action pour un État de Droit (AE). Une ambiance des retrouvailles a clôturé la matinée par une note d'adhésion de nombreux députés en fonction.