Congo-Kinshasa: Huawei Intelligent Mining contribue à rendre la gestion des mines en RDC plus efficace

Lubumbashi (RDC), le lundi 19 juin 2023 - La présence remarquée de Huawei Intelligent Mining, via son stand, et les présentations de ses solutions innovantes par le directeur technique de Huawei Mining Team, M. Xu Jun, lors de la DRC Mining Week, a contribué à alimenter le débat national et sur le développement des solutions intelligentes et plus efficaces pour l'industrie minière de la République démocratique du Congo.

L'événement de référence de l'industrie minière RD Congolaise, DRC Mining Week, s'est tenu avec succès à l'hôtel Pullman de Lubumbashi, du 14 au 16 juin 2023. Axé sur le thème « Reconnaître les triomphes et les victoires de l'industrie minière de la RDC », il avait pour objectif de promouvoir le développement de l'industrie minière en RDC.

Huawei Mining Team, représenté par M. Xu Jun, directeur technique, a joué un rôle actif lors de ce sommet en participant à la cérémonie d'ouverture et à l'un des ateliers techniques sur l'innovation dans le secteur minier.

L'occasion pour M. Xu Jun de mettre en avant les contributions de Huawei dans ce domaine, lors de sa présentation sur les technologies de l'information et de la communication (TIC) comme outil au service d'une exploitation minière plus efficace et intelligente.

Pilier de l'industrie congolaise, l'exploitation minière s'appuie de plus en plus sur des solutions numériques et de construction intelligente, dont le but est d'améliorer le processus d'exploitation général - notamment en réduisant les coûts de production et en fluidifiant la communication.

C'est pourquoi, lors de ce sommet, Huawei a aussi présenté plusieurs de ses solutions : le réseau porteur industriel minier, le réseau industriel IP convergent, le réseau circulaire optique industriel FTTM, ou encore des solutions 5G/eLTE, offrant une bande passante de haut débit et une latence faible.

Parmi ces innovations, le système intelligent de gestion des opérations minières permet une collaboration harmonieuse entre l'homme et la machine facilitant une gestion complète du cycle de vie de l'équipement, ainsi qu'une exploitation et une inspection intelligente.

Ces outils répondent aux besoins variés des acteurs miniers congolais, leur permettant de surmonter les défis de la construction d'infrastructures et d'améliorer leur productivité.

Cette de manière efficace et sécurisée offrent une assistance technique plus efficiente.

En Afrique, les progrès de Huawei dans le secteur minier continuent d'aider les entreprises minières à se développer numériquement, en offrant des solutions de construction uniques pour des mines « sûres, vertes et efficaces ». Ils insufflent, par conséquent, une nouvelle dynamique porteuse de développement numérique et de croissance économique durable pour l'industrie minière en Afrique.

A propos de Huawei

Huawei est le leader mondial des technologies de l'information et de la communication (TIC). Grâce à son engagement en faveur de l'innovation constante, Huawei crée des solutions avancées dans les domaines des réseaux, des appareils, du Cloud, de l'intelligence artificielle et bien plus encore. Avec une présence solide en RDC depuis 2006, Huawei s'engage à collaborer avec ses partenaires pour offrir une connectivité numérique plus large et une société intelligente pour tous.