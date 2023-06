Sénégal: Tabaski - Les assurances du ministre Samba Ndiobène Ka sur la disponibilité des moutons

Représentant le Premier ministre Amadou Ba lors du nouveau format des « rencontres gouvernement-presse », le ministre Samba Ndiobène Ka a rassuré mardi les Sénégalais quant à la disponibilité des moutons à moins de 10 jours de la Tabaski.

« Il y a plus de 4000 moutons qui sont introduits quotidiennement à Dakar. Mais, il faut souligner un déficit de 20 000 têtes par rapport à l'approvisionnement en moutons de l'année passée », a-t-il notamment indiqué.

Auparavant, il a rappelé que dans le passé le Sénégal importait plus de 550.000 moutons de Tabaski. Et le Gouvernement, à travers le ministère de l'Élevage et des Productions animales, dit-il, a initié un programme important dit Programme national d'autosuffisance en moutons lancé en 2017. Ce programme a permis de diminuer drastiquement l'importation de moutons de 550.000 à plus de 300.000 moutons. Néanmoins, reconnaît le ministre, il y a énormément d'efforts qui restent à faire.

Face à la presse, Samba Ndiobène Ka a informé que l'État a mis en oeuvre quelques stratégies pour faciliter l'approvisionnement du marché.

« On dit souvent que la Tabaski, au-delà de son cachet religieux, revêt un caractère purement social et économique d'où l'intervention de l'État à un certain niveau, soit pour réguler mais parfois aussi pour faciliter. Parce que dans le cadre de l'approvisionnement en moutons, il y avait énormément de contraintes de par le passé, contraintes au niveau national, mais aussi contraintes vis-à-vis de l'extérieur surtout vis-à-vis de la Mauritanie. À ce niveau, le Premier ministre, à la date du 18 avril passé, a fait un arrêté de facilitation pour l'approvisionnement de notre marché en moutons », a-t-il notamment déclaré devant les journalistes.

Subventions

Il faut dire que dans le cadre de cet arrêté, ce qui a été le plus mis en exergue, c'est l'exonération des droits et taxes des animaux importés de la Mauritanie. Mais au-delà de l'exonération des droits et taxes, informe le ministre, il y a l'assouplissement des contrôles au niveau des frontières, au niveau des corridors mais aussi à l'intérieur du pays.

« L'État a mis aussi en place un système pour subventionner tous les aliments utilisés lors de ces opérations de Tabaski. En 2023, l'État a mis 2.200 tonnes d'aliments de bétail subventionnées à plus de 50% pour permettre à tous les opérateurs d'accéder à l'aliment de bétail. Ceci pour permettre à tous les sénégalais quelle que soit sa bourse d'accéder à un mouton. J'ai effectué une tournée en Mauritanie où j'ai rassuré les éleveurs et les opérateurs par rapport aux dispositions prises par l'État du Sénégal et les sensibiliser par rapport aux nouveautés.

Les opérateurs mauritaniens sont dans les dispositions pour amener beaucoup de moutons. Il faut que les sénégalais restent dans cette posture c'est-à-dire d'être accueillants, d'être le pays de la Téranga », a encore dit Samba Ndiobène Kà.