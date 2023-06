Madagascar: Le traitement de la drépanocytose hors de portée

La maladie drépanocytose atteint un bon nombre de Malagasy. Près de 11% de nos concitoyens sont atteints de cette maladie partout sur l'Ile. Chaque 19 juin est célébré la Journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose.

Il s'agit d'une maladie génétique due à la présence d'une anomalie de l'hémoglobine qui entraîne une destruction rapide des globules rouges contenus dans le sang. Traiter cette maladie n'est pas chose facile, la raison pour laquelle les patients sont en manque de budget vis-à-vis du traitement. « Il faut faire des analyses très fréquemment pour savoir si on rajoute de l'eau ou du sang dans le corps du malade.

Cela entraîne la variation du prix du traitement par rapport aux analyses et aussi aux types de traitement à faire », explique Olivat Rakotoson, Professeure responsable de la drépanocytose auprès de l'Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA). Le prix à chaque traitement change en fonction de l'évolution du patient. Les familles des patients elles-mêmes même rencontrent des tas de problèmes durant le traitement.

« On ne peut pas tout le temps offrir le coût à payer pour chaque traitement. On doit prévoir jusqu'à plus de 100 000 ariary à chaque traitement, y compris les médicaments, les consultations, les déplacements ainsi que tous les imprévus », raconte, Flavien Raherimanantsoa, père d'une petite fille drépanocytaire. Traiter cette maladie exige beaucoup de patience et des tonnes de budget. Les parents n'ont presque plus rien, ont besoin d'entraide.

Le traitement

Les plus vulnérables de cette maladie mortelle se concentrent beaucoup dans la partie Sud-Est de Madagascar. Un autre problème encore frappe les régions vis-à-vis de cette maladie. Les centres de traitement de la drépanocytose n'y sont pas encore beaucoup présents. « On est sur le point de former les hôpitaux en régions pour le traitement de la drépanocytose. On doit mettre le centre surtout dans la partie où la maladie est fortement présente pour offrir une meilleure hospitalité à temps et être plus productif dans le traitement », rassure encore la Professeure. La complexité du traitement dépend du moment du diagnostic. Les drépanocytaires connus plus tôt ne risquent pas d'avoir de graves complications. Les symptômes de la drépanocytose sont nombreux. Ils sont très variables d'une personne à l'autre et dépendent aussi de l'âge.

La sévérité de la maladie est également variable en fonction des personnes et au cours du temps pour une même personne. Les complications graves peuvent cependant survenir tout au long de la vie. D'ordinaire, la plus régulière c'est l'anémie, les crises douloureuses ou crises vaso-occlusives et la sensibilité augmentée aux infections. Le plus sûr c'est de consulter cette maladie en cas d'inquiétude pour faciliter le traitement.

La journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose à Madagascar est célébrée au Centre Hospitalier de Référence Régionale de Manakara ce lundi 19 juin sous le thème « donnons une vie avec moins de souffrance aux drépanocytaires ». Des sensibilisations pour faire connaître la maladie y étaient organisées avec des stands pour les consultations des différentes maladies. Près de 18.5% des porteurs de cette maladie se trouvent dans cette partie de Madagascar. Cette maladie est génétique et il n'existe pas à l'heure actuelle de traitement permettant la guérison. C'est pour cela que réduire la souffrance des patients est ce qui est proposé en ce moment.