Afrique: CAN 2024 - Desabre à un pas de l'exploit de qualification avec les Léopards

Sébastien Desabre

«Nous nous engageons avec la RDC pour gagner la CAN 2025, et une qualification à la Coupe du monde 2026. Mais si on arrive à se qualifier à la CAN 2024, ce sera un exploit ». C'est en ces termes que le sélectionneur-Manager des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre avait décalé à la presse au lendemain de la signature de son contrat de travail avec le Gouvernement congolais.

Desabre avait trouvé le pays bon dernier de son groupe I, avec 0 point en deux matches joués dans ces éliminatoires qualificatives à la CAN Côte d'Ivoire 2024.

Mais à ce jour, après trois matches joués, les Léopards de la RDC occupent momentanément la première place avec 7 points, en attendant le résultat du match Soudan-Mauritanie prévu mardi à Agadir, au Maroc. La RDC a battu le Gabon 2-0, dimanche, à Franceville, en match de la 5ème journée, but d'Aron Tshibola (34ème) et de Fiston Mayele Kalala (83ème).

Et comme qui dirait, le technicien français n'est plus qu'à un pas de réaliser ce qu'il a appelé l'exploit en qualifiant les Léopards à la prochaine CAN. Réagissant à la traditionnelle conférence de presse d'après match, Sébastien Desabre s'est dit très content de s'imposer à l'extérieur sans prendre de but. Il a souligné qu'ils ont fait un très bon match face à une très bonne équipe qui était leader du groupe. « Les garçons ont fait le boulot et nous ne pouvons qu'être contents. L'état d'esprit global du groupe est vraiment remarquable et je suis fière d'être l'entraîneur de cette équipe », a-t-il déclaré.

Pour lui, la maîtrise tactique et le collectif ont été la clé du succès de ce match : «je l'avais dit en conférence de presse d'avant match que l'on essayera de faire l'exploit sur terrain. Nous n'avions plus rien à perdre, car on est parti de très loin avec deux défaites avant que je prenne cette équipe. Nous devrions faire l'exploit de se qualifier en ne jouant que quatre matches, et j'en suis très content », a-t-il fait savoir.

Chancel Mbemba dédie cette victoire au peuple congolais

«Tout est possible à celui qui croit, on devait cette victoire à tout le peuple congolais! Je tiens particulièrement à remercier le coach et le staff technique pour le travail abattu et l'état d'esprit insufflé dans l'équipe. Merci aussi à tous mes coéquipiers pour la cohésion et l'unité. Rendez-vous en septembre pour la dernière étape des qualifications», a le capitaine des Léopards et sociétaires de l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba Mungulu sur sa page facebook.

Bien avant le match, Chancel Mbemba affirmait en toute humilité que lui et ses coéquipiers étaient déterminés à jouer le Gabon et remporter la victoire pour la relance. « C'est du caractère », conclut-il en qualifiant cette prouesse des Léopards.

Lionel Mpasi se distingue avec 7 arrêts

Le gardien des Léopards, Lionel Mpasi Nzau, pour sa toute première titularisation, s'est distingué avec 7 arrêts décisifs, sauvant ainsi de belle manière son équipe dans l'impasse. « Je me suis préparé en conséquence pendant toute la semaine pour donner le meilleur de moi-même »,a-t-il déclaré à l'issue de cette victoire, tout en pensant déjà au dernier match contre les Crocodiles du Nil du Soudan, le 4 septembre prochain, à Kinshasa.

Pour Sébastien Desabre, la titubation de Siadi Baggio en amical contre l'Ouganda était stratégique : «c'était une opportunité pour Lionel de montrer ce qu'il savait faire. Il n'avait pas joué contre l'Ouganda parce que je craignais une blessure. J'avais donné le temps de jeu à Siadi. Malgré l'absence de Joël Kiassumbwa, nous avons une dynamique des gardiens de but qui va s'installer dans le groupe.

Pour rappel, lors de la saison dernière, Lionel Mpasi a évolué au sein de l'équipe de Rodez AF, en Ligue 2 française. Mais il é été formé à l'US Trocy avant de rejoindre le PSG des U-17 en 2010. Il a également joué l'Olympique Marseille et à Toulouse.